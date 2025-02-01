我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

日本街頭讚美大叔 靠獨特職業還賭債 1天收入曝光

聯合新聞網／綜合報導
日本讚美大叔靠著在街頭稱讚路人，日薪有1萬日元。（視頻截圖）
日本讚美大叔靠著在街頭稱讚路人，日薪有1萬日元。（視頻截圖）

日本有一名中年男子因為賭博成癮，讓自己深陷債務泥淖，不過他反而突發奇想，在路邊稱讚路人藉此賺取生活費。這份獨特的「職業」不僅讓他東山再起，也讓他成為社群媒體上的一大話題。

據ODDITYCENTRAL報導，這名43歲的男子被稱為「讚美大叔」，本來是上班族，因賭博成癮導致失去家人與工作。人生低谷使他重新審視生活，決定戒掉賭癮重新來過；曾夢想成為街頭藝人的他，決定透過讚美來賺錢。他在東京街頭舉著「讓我稱讚你」的紙板，吸引過路人停下接受讚美。

剛開始他經常連站好幾個小時都無人搭理，但現在讚美大叔已經累積了一定數量的熟客，在生活挫折、需要被鼓勵時就會來找他。這份特殊的工作在社群媒體上暴紅，他也開始接受邀約，到日本各地進行「讚美之旅」。截至目前為止，全日本47個都道府縣中，他已經走訪了31個。讚美大叔每天平均稱讚30人，收入約1萬日元（約64美元）。

日本讚美大叔靠著在街頭稱讚路人賺錢還債。（視頻截圖）
日本讚美大叔靠著在街頭稱讚路人賺錢還債。（視頻截圖）

讚美大叔表示，在稱讚對方的過程中，客戶感到開心，他自己也會覺得很滿足，所以才有辦法一做就是三年。他也提到，有不少客人曾經表示，除了讚美大叔，生活中沒有人會這樣讚美自己。讚美大叔說，這一份工作能帶給其他人溫暖和鼓勵，所以他還會繼續做下去。

日本 社群媒體

上一則

川普曝美政府已與俄「嚴肅」談判 將與普亭採取行動結束俄烏戰事

下一則

日本外籍勞工逾230萬人創新高 人數排第一不是中國人

延伸閱讀

大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本

大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本
東京旅館價格高漲「被觀光客擠滿」 日本出差族被迫睡機場、公園

東京旅館價格高漲「被觀光客擠滿」 日本出差族被迫睡機場、公園

日本高麗菜「爆漲近4倍」拉麵店快扛不住只能苦撐

日本高麗菜「爆漲近4倍」拉麵店快扛不住只能苦撐
陸裁定美日歐台「共聚聚甲醛」傾銷 美企保證金74.9%

陸裁定美日歐台「共聚聚甲醛」傾銷 美企保證金74.9%

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
釜山航空一架班機今晚準備從金海機場起飛時，機尾突然起火，機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生。美聯社

南韓釜山航空飛機火警撲滅 3人輕傷

2025-01-28 12:04
示意圖。（取自123RF）

巴西37歲女嫁給「布娃娃」曝「懷了第4寶」害喜

2025-01-28 13:02
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒