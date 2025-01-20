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「杜拜巧克力」來自土耳其製造 德國法院1理由判違法

綜合報導
一名顧客日前在土耳其安卡拉的一家商店，購買杜拜巧克力。（新華社）
一名顧客日前在土耳其安卡拉的一家商店，購買杜拜巧克力。（新華社）

杜拜巧克力（Dubai Chocolate）近年紅遍全球，不少人對它趨之若鶩，因此出現很多類似的產品。

德國之聲（Deutsche Welle）日前報導，德國連鎖平價超級市場Aldi曾出售一款在土耳其製造、名為「Alyan Dubai Handmade Chocolate」的巧克力，引起當地一個糖果進口商Andreas Wilmers的注意。

Andreas Wilmers本身由杜拜進口當地品牌Fix生產的杜拜巧克力，並曾在2024年12月上訴控告Aldi的競爭對Lidi和瑞士糖果生產商瑞士蓮（Lindt），指對方出售不是在杜拜製造的「杜拜巧克力」。

Lidi認為「杜拜巧克力」這個詞不是指「來自杜拜的巧克力」的專有名詞，而是指夾有開心果流心內餡的巧克力；德國糖果業協會（BDSI）也反駁表示全世界任何地方都可以生產「杜拜巧克力」。

至於Aldi則表示，產品背後已經有標明是在土耳其製造，但德國當地法院認為，Aldi的產品會導致消費者誤以為產品是在杜拜生產並出口至德國販售，因此裁定Aldi敗訴並禁止市場以「杜拜巧克力」之名出售相關產品。

Aldi敗訴後仍可上訴，而Lidi及Lindt的官司則仍未判決。

德國超級市場Aldi出售土耳其製造、名為「杜拜巧克力」的產品挨告；示意圖。（新...
德國超級市場Aldi出售土耳其製造、名為「杜拜巧克力」的產品挨告；示意圖。（新華社）

德國 土耳其

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