「每月想訂宇治抹茶100公斤」國外漲3倍價 店家1動作遏止

京都宇治出產的抹茶，自去年秋天開始出現供不應求的情況，導致部分店家不得不暫停銷售或限制購買數量；示意圖。（圖／123RF）

受到訪日客激增，以及海外掀起「抹茶熱潮」影響，有800年歷史的宇治抹茶去年秋天開始出現供不應求的情況。據稱有遊客購入大量抹茶，導致部分店家不得不暫停銷售或限制購買數量。

京都府宇治市以「源氏物語」的主要舞台而聞名，也是特產「宇治茶」的主要產地，並擁有眾多旅遊資源，包括世界遺產平等院和宇治上神社等。遊客到訪宇治，隨處可見抹茶相關商品，不免被激起購買慾，但近來情況愈演愈烈。

產經新聞報導，最近有遊客「爆買」超出個人消費量的巨量抹茶，且由於海外開始風靡抹茶的健康功效，甚至出現高價轉售的現象。

報導稱，京都府最大茶葉產地和束町的茶農「細井農園」從去年秋天就不斷在社群媒體收到私訊，內容像是「我想要訂購每個月100公斤的抹茶」。

農園老闆細井堅太表示，直接聯繫茶農本來就屬罕見，而且發文者大多在海外，要求的數量從數十到數百公斤不等，類似訊息不斷湧入，「剛開始還會轉介其他茶農，現在已經沒辦法處理了。」

他也擔心由於需求激增，或許會有劣質品、瑕疵品，甚至是假貨流入市場，進而對「宇治茶」這個招牌造成負面影響。

據傳宇治抹茶從鎌倉時代開始生產，由於香氣濃郁、甘澀的絕妙平衡受到歡迎。近年來由於美國等國家對日本 食品的喜愛，加上健康意識提升，使用抹茶製作的拿鐵和甜點廣受歡迎。

根據日本財務省的貿易統計，2024年出口抹茶在內的綠茶共7579噸，出口額292億日圓（約1.8億美元），創下歷史新高。綠茶在過去10年的出口量成長約2.5倍，其中超過7成出口額來自抹茶等「粉末狀茶葉」。

根據京都府內製茶業者組成的「京都府茶協同組合」，宇治抹茶從去年10月開始明顯出現供貨緊張的情形，尤其是高品質的稀有抹茶需求量急增，導致供不應求。

由於必須確保數量，賣給茶道相關人士等老客戶，部分零售店從去年秋天開始暫停銷售。同時，在京都百貨公司設櫃的店家也開始限制購買數量。

宇治茶老字號「通圓」表示，去年11月開始有顧客大宗購買抹茶，以訪日客為主，導致部分數量本就稀少的商品出現缺貨現象。

京都府茶協同組合負責人表示，「高級品本來就數量少，而且製作過程繁瑣，生產量有限。」他表示，未來恐怕得持續實施限購措施。他也呼籲，「抹茶如果長期保存會品質下降，希望大家只購買需要的數量。」

在東南亞 國家的購物網站上，出現將宇治抹茶高價轉售的情形。例如泰國有網站去年底把40克、原價1500日圓的商品，以接近3倍的價格出售。越南和新加坡 的網站也有商品售價是原價的2倍以上。

雖然不清楚這些轉售行為，是不是造成宇治抹茶爆買潮的原因，但有些日本商家已經採取對策，像是不接受大量發貨到同一地址的訂單等。