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英國「受困酒吧」暴紅 上班族1原因專挑暴雪光顧

聯合新聞網
樂團「NOasis」曾因暴雪受困高海拔酒吧，與觀眾互動了4天；圖為樂團示意圖。(取材自Instagram)
樂團「NOasis」曾因暴雪受困高海拔酒吧，與觀眾互動了4天；圖為樂團示意圖。(取材自Instagram)

通常一個地方發布氣候惡劣的警報後，民眾都會自覺避開以防萬一，不過英國有一間酒吧成為「受困勝地」，當地發布大雪預報後反而成為酒客趨之若鶩的熱門景點。

根據每日郵報報導，英國最高酒吧Tan Hill Inn位於海拔528公尺，經常受到暴雪侵襲，地處偏遠。在如此惡劣的環境下，這間有提供住宿的酒吧不只沒有倒閉，還有許多人專挑暴雪的時候來。

2021年，以致敬知名天團綠洲合唱團（Oasis）聞名的樂團「NOasis」就在這間酒吧開唱，結果遭遇暴雪受困長達4天。但是受困期間並不艱苦，樂團和觀眾們一起唱歌、玩遊戲、看電影等等，氣氛非常好。消息傳開後上了當時頭條，綠洲合唱團主唱還對此表示羨慕。

通常某地發布大雪預報後，正常人都會避開不去以保安全，但酒吧工作人員表示，他們的客人經常會挑在大雪預報後來光顧，因為這樣如果遇上封鎖期，他們就可以光明正大的不用去上班。而且客人們都會準備齊全，帶著毯子和食物等物資前來。

甚至有人會在「正在下大雪的時候」努力嘗試前往酒吧，希望可以受困在氣氛歡樂的酒吧內，逃避上班，不過通常都沒成功。

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