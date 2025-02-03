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挑戰吃「下顎粉碎者」硬糖 慘了…加拿大女大生下巴骨折

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加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」（Jawbreaker）的硬糖，一名女大生心急咬下，結果下巴骨折。（取材自TikTok）
加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」（Jawbreaker）的硬糖，一名女大生心急咬下，結果下巴骨折。（取材自TikTok）

加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」（Jawbreaker）的硬糖，有不少網友在網路上分享自己挑戰「咬碎硬糖」的影片。一名女大生也想跟風挑戰吃硬糖，不過她選擇了特別大顆的尺寸，結果付出慘痛代價。

據ODDITYCENTRAL報導，雖然網路上許多網友都是挑戰比較小顆的硬糖，但19歲女大生賈維莉亞（Javeria Wasim）不信邪，硬是買了一顆約7.6公分大的超大硬糖，並且一口咬下去，結果導致下巴兩處骨折。

賈維莉亞受訪時表示，當時她只是在糖果表面咬出一個小洞，就馬上覺得下巴傳來劇烈疼痛。她發現自己有一顆牙齒已經崩裂，另一顆則只要一碰就搖晃，彷彿隨時都會掉下來。

加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」的堅硬糖果，一名女大生一口大力咬下，結果下巴骨折。...
加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」的堅硬糖果，一名女大生一口大力咬下，結果下巴骨折。（取材自TikTok）

賈維莉亞當下痛到無法張口，朋友緊急將她送到醫院。醫院X光檢查後顯示，賈維莉亞的下顎骨因過度用力咬合，導致有兩處斷裂。醫師後來使用金屬線固定她牙齒，也替她戴上牙套，矯正受損的門牙與晃動的下排牙齒。

賈維莉亞表示，自己小時候曾經吃過這種糖，但這次「我真的太蠢了」。當下她哭得很慘，連救護車來時，都因為痛哭的關係看不清楚。

自從吃硬糖意外發生以後，她只能靠喝奶昔等流質食物來進食。

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