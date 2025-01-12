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英驚見侏儸紀公路 200個恐龍腳印出土 追溯至1.6億年

綜合報導
英國日前發現一處恐龍足跡遺址，約有200個腳印，可追溯至1億6600萬年前，連專家都直呼罕見。（取材自牛津大學網站）
英國日前發現一處恐龍足跡遺址，約有200個腳印，可追溯至1億6600萬年前，連專家都直呼罕見。（取材自牛津大學網站）

英國研究人員日前發現一處據信是英國規模最大的恐龍足跡遺址，堪稱是「侏儸紀公路」，約有200個腳印，可追溯至1億6600萬年前，連專家都直呼罕見。

央廣引述法新社報導，根據英國廣播公司（BBC）播出的紀錄片「挖掘英國」（Digging for Britain，暫譯），先是有1名工人在英格蘭中部牛津郡（Oxfordshire）的1個採石場用挖土機剝去泥土時，發現幾塊「不尋常的隆起處」。

其後英國牛津大學（Oxford University）和伯明罕大學（Birmingham University）的團隊發現這個「令人振奮」的遺址，當中有5條恐龍踏出的寬廣蹤跡，最長1條的連續足跡有150多公尺。

這5條踏跡當中，有4條據推測是長頸草食性恐龍留下，最可能是鯨龍。據伯明罕大學說法，第5條則很可能是由身長9公尺、以3趾有爪的腳為特徵的肉食性恐龍斑龍（又稱巨齒龍）所留下。

牛津大學自然史博物館人員尼柯爾斯（Emma Nicholls）表示：「在同個地點發現這麼多恐龍腳印很罕見，發現這麼大的踏徑也很稀少。」

她還表示，這塊區域可能會成為全球規模最大的恐龍足跡遺址之一。

在牛津出土1.6億年前的恐龍足跡，研究人員表示，這是全英最大的恐龍足跡遺址。（取...
在牛津出土1.6億年前的恐龍足跡，研究人員表示，這是全英最大的恐龍足跡遺址。（取材自牛津大學網站）

恐龍 博物館

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