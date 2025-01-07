我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普若豪取格陵蘭「北約瓦解」 中俄恐效仿強奪台灣、烏克蘭

延年益壽飲食 這兩樣防失智、吃肉怎麼料理也有差

查理週刊恐攻10年恐懼仍在 自我審查限縮言論自由

中央社巴黎7日專電
法國查理週刊恐怖攻擊事件10週年，各地7日都舉行不同活動。(歐新社)
法國查理週刊恐怖攻擊事件10週年，各地7日都舉行不同活動。(歐新社)

法國查理週刊遇襲至今滿10週年，全法國都舉行紀念活動。聲援民眾告訴中央社，如今攻擊、網路威脅已成生活日常，人民因恐懼而自我審查，使言論自由倒退；但不可因此放棄，要勇敢對抗、捍衛價值。

7日是法國查理週刊恐怖攻擊事件10週年，法國各地都舉行不同活動，以紀念因2015年元月7至9日一連串恐怖攻擊而逝去的17條生命。

2015年元月7日，法國嘲諷雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）總部遭到伊斯蘭恐怖份子果艾齊（Kouachi）兄弟掃射，造成12人死亡。

2天後，第3名恐怖份子於隔天在巴黎近郊猶太超市Hyper Cacher殺害1名女警和4名猶太人質。3名攻擊者皆在開槍濫殺無辜逃亡未果後遭安全部隊擊斃。

巴黎今天在3起槍擊事發地點低調舉行3場紀念儀式。據巴黎市政府，「為依照受害者家屬意願」，活動樸素、莊重與簡短，政治人物未發表談話，僅進行默哀、獻花。總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理白胡（Francois Bayrou）等逾百位政治人物出席。

巴黎紀念活動採邀請制，不開放大眾參與。活動數百公尺外即設置柵欄，民眾只能遙望儀式，默默紀念。

10年前，恐怖份子以政治漫畫諷刺伊斯蘭先知穆罕默德為藉口發動攻擊；10年過去，輿論都在討論「言論自由」至今仍否屹立不搖，抑或漸遭戕害。

儘管法國仍以最高法律位階保障言論自由，也不存在所謂「褻瀆罪」，但現場受訪民眾都無奈表示，法國的言論自由恐正在倒退。

孤身站在柵欄前的凱瑟琳（Catherine）過去曾是記者，從年輕時就看查理週刊。她認為，言論自由不斷倒退。

「現場我們被圍在欄杆之後就是證據，我們不能共同參與、不能靠近，這也是某種形式禁止言論的展現」。她表示，身旁一位女士是受害者家屬，卻因沒拿到邀請而無法進入。

這時警察剛好走上來，強調民眾不得入內。凱瑟琳向記者使眼色：「看吧，就是這樣。當然我也理解，如今局勢混亂，有安全考量。」

凱瑟琳悲觀表示，「我們無法對抗的，是人們的想法。我們如今多少都被恐懼影響，我擔心恐懼會戰勝。如今攻擊、網路威脅已成了生活的一部分，恐懼之下無人能感到安心」。

不少民眾則認為法律保障仍在，但人民會因為恐懼而「自我審查」。

民眾克里斯汀（Christian）和碧姬（Brigitte）告訴中央社，言論自由仍受法律保障，但確實被限縮了。人們會自我審查，會因恐懼、省事，或擔心他人反應而不願批判。

學生艾瑪（Emma）則說，聽說有些學校老師會自我審查，害怕學生會向家長錯誤解讀，所以調整原本想傳達的內容，好避免校園攻擊重演，「從這角度來說，言論自由確實因恐懼而倒退了」。

一旁的馬提斯（Mattis）同意，強調在法國仍能說想說的。「但真正的問題是，我們是否自我審查」。

但民眾同時也對言論自由態度堅定、懷抱希望。馬提斯說，不應因此向威脅低頭，「我覺得要勇敢，並享受法國保障的言論自由。若我們退縮了，就表示他們贏了」。

克里斯汀和碧姬同樣認為，「只要有足夠意願，法國有能力對抗恐怖主義等威脅。不要投降、不要放棄，捍衛我們的基本價值，就能對抗他們」。

馬克宏 槍擊

上一則

英國麥當勞挨告 逾700年輕勞工指控職場歧視騷擾

下一則

禧年朝聖客湧入梵蒂岡 已有逾50萬遊客通過聖門

延伸閱讀

查理周刊遇襲10周年低調紀念 民眾力挺言論自由

查理周刊遇襲10周年低調紀念 民眾力挺言論自由
法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲

法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲
恐襲10年 法國查理周刊發紀念特刊 封面「堅不可摧」

恐襲10年 法國查理周刊發紀念特刊 封面「堅不可摧」
法男對妻下藥案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴

法男對妻下藥案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的

像迪士尼的連鎖超市 Trader Joe's是怎麼做到的