禧年朝聖客湧入梵蒂岡 已有逾50萬遊客通過聖門

據梵蒂岡統計，已有超過50萬朝聖客通過聖伯多祿大教堂的「聖門」。(美聯社)

對天主教徒意義非凡的2025禧年剛來臨，據梵蒂岡 統計，已有超過50萬朝聖客通過聖伯多祿大教堂的「聖門」。今年估計有多達3500萬朝聖徒造訪梵蒂岡，教廷所在的義大利首都羅馬市也為此盛事大幅整修古蹟與街道。

教宗 方濟各（Pope Francis）在去年12月24日平安夜子夜彌撒打開聖伯多祿大教堂（St Peter’s Basilica）的聖門，象徵天主教25年一度的禧年到來，天主教徒相信通過聖門可獲得特殊赦罪與祝福，因此聖門開啟至今僅約2週的時間，全球已湧入超過50萬名朝聖客。

教廷新聞室7日發布聲明指出，迄今共有54萬5532名訪客至羅馬朝聖，來自世界各地的朝聖者成群結隊抵達，沿著聖伯多祿教堂正前方的協和大道 （Via della Conciliazione）前進，通過聖門進入教堂。

台灣駐教廷大使館所在地點正在協和大道上，萬千朝聖徒經過皆可看到中華民國國旗飄揚，許多台灣遊客經過也會特別停下拍照，成為另類熱門打卡地點。

教廷福音傳播部代理部長、禧年籌備負責人費希傑拉總主教（Rino Fisichella）透過聲明指出，通過聖門的朝聖客人數眾多，象徵禧年「一個非常重要的開始」，各地朝聖者絡繹不絕前來，反映人們在羅馬市與大教堂周遭都感到很安全。

梵蒂岡聲明，將與義大利當局、羅馬市府持續密切合作，努力確保朝聖客的安全與良好秩序。費希傑拉坦言，在管理朝聖者龐大人流時，起初遭遇不少挑戰，但他保證梵蒂岡將致力改善所有人的朝聖體驗。

教宗在禧年共計打開羅馬四個宗座大教堂的聖門，包括聖伯多祿大教堂、聖喬凡尼拉特拉朗大教堂（Basilica di San Giovanni in Laterano Saint John Lateran）、聖母大殿教堂（Basilica of Saint Mary Major），以及城外聖保羅大教堂（Saint Paul Outside the Walls）。