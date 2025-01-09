空汙曾全球第1…河內推計程車5年後換電動車達100%

在全球空氣汙染最嚴重的城市名單中，越南首都河內名列前茅。（中央社）

越南 首都河內(Hanoi)最近幾週一直籠罩在濃厚的霧霾之中，在全球空氣汙染 最嚴重的城市名單中名列前茅，前年還曾在瑞士空氣品質監測公司iQair的「全球空污最嚴重城市」中排名第1。對此，越南政府表示將推動使用更多的電動車 (EV)以緩解空汙問題。

根據透過手機應用程式提供獨立全球空氣汙染資訊的Air Visual表示，今天(3日)稍早，河內測得的有毒懸浮微粒，即PM2.5的濃度為每立方公尺266微克，是汙染最嚴重城市名單中的最高讀數。

越南是區域製造業中心，也是亞洲成長最快的經濟體之一，多年來該國主要城市，特別是河內的空氣汙染日益嚴重。

至於河內最近幾週出現濃厚的霧霾，主要是因為交通流量大、垃圾焚化和工業活動造成。

居住在河內的64歲居民劉明德(Luu Minh Duc，音譯)說：「當我們患有呼吸系統疾病導致呼吸困難時，我們老年人可以非常清楚地感受到這一點。」他並且說：「最近情況似乎變得更糟了。」

除了老年人，年輕人也有抱怨。

21歲的學生阮寧香(Nguyen Ninh Huong，音譯)說：「一開始我以為是有霧…但後來我發現實際上是細小的灰塵，這會降低我的視力，讓我覺得呼吸的空氣不健康。」

根據官方媒體報導，越南副總理陳紅河(Tran Hong Ha)2日在與交通部的會議上發表講話，呼籲加快轉移至電動車，作為減少空汙努力的一部分。

河內的目標是到2030年前，至少50%的公車和100%的計程車改為使用電動車。

越南「前鋒報」(Tien Phong newspaper)引述陳紅河的話報導：「這是國家對人民的責任，必須採取具體和及時的行動。」

越南的自然資源、環境和衛生等部門並未立即回應路透社的置評請求。