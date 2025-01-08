「肯德基是信仰」印度山寨炸雞AFC、BFC… 網笑：會湊到Z？

肯德基KFC在印度相當受歡迎，連帶出現許多品牌模仿；圖為印度孟買的肯德基分店。 （路透）

肯德基 KFC炸雞是紅遍世界的知名連鎖炸雞速食品牌，鮮紅色的招牌和獨特的字體，讓肯德基店面無論在哪個國家，都顯得相當醒目。不過在印度 ，卻因為肯德基實在太紅了，導致有許多炸雞品牌模仿肯德基，街頭上有大量的仿冒招牌，成為一種另類的特色。

根據日本 媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師網友三井昌志近來分享，表示印度人熱愛肯德基，程度甚至堪比信仰等級，因此在印度各地街頭，都能看到仿效肯德基的大紅色招牌，只是名字從肯德基的縮寫「KFC」，改成「AFC」、「BFC」、「CFC」等等而已。

肯德基KFC炸雞在印度相當受歡迎，連帶出現許多品牌模仿；圖為印度AFC炸雞。（取材自Ｘ平台）

肯德基KFC炸雞在印度相當受歡迎，連帶出現許多品牌模仿；圖為印度BFC炸雞。（取材自Ｘ平台）

三井打趣地表示，按照這種「某FC」的命名風格，搞不好仔細找下去，就能湊齊A到Z的字母。三井分析，由於印度教教徒不吃牛肉，回教穆斯林又不吃豬肉，使得雞肉成為最常見的肉品，這或許也是為什麼唯有肯德基這間速食店，在印度這麼受歡迎的原因。

網友們也紛紛表示「隨便一個FC」、「會跟足球俱樂部（Football Club）搞混」、「UFC會變格鬥團體」、「卡西歐就把A～Z SHOCK全部註冊走，正確的決定」、「這已經不是單純喜歡炸雞，而是對肯德基有信仰了」、「問個日本人的偏見問題：全部都是咖哩口味嗎？」