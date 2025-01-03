我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

「股神」巴菲特寶刀未老 波克夏去年股價漲幅擊敗史坦普500

德國外送調查 義式料理最熱門 美式漢堡薯條排名是…

中央社／柏林電
德國線上訂餐服務Lieferando年度調查報告顯示，義大利菜去年名列德國人外送美食榜首。（圖／123RF）
德國線上訂餐服務Lieferando年度調查報告顯示，義大利菜去年名列德國人外送美食榜首。（圖／123RF）

德國線上訂餐服務Lieferando日前公布一項年度調查報告顯示，去年名列德國人外送美食榜首的是義大利菜，接著是美式漢堡與薯條，日式壽司和拉麵位居第3。

Lieferando作為顧客和餐廳之間的中介，日前對在德國16個邦、超過250個城市約1600萬名顧客進行年度匿名調查。

調查顯示，除了義大利、美式與日式美食，德國人的口味也越來越多樣化，像是土耳其、俄羅斯、韓國與荷蘭菜餚等都廣受顧客青睞。

此外，在柏林有位顧客去年送餐次數高達1051次，其中雙層起司漢堡送了744次。單筆最大的訂單在北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）拉廷根市（Ratingen）的一家日式餐廳，金額是1699歐元（約1700美元）。

其中，黑森邦（Hessen）威斯巴登市（Wiesbaden）的顧客給外送員的小費最多，平均為2.92歐元（約3美元）。在圖林根邦（Thuringen）有5%的訂單是顧客下單後自取，遠高於其他15個聯邦。

在慕尼黑（Munich）所在的巴伐利亞邦（Bavaria），下單率最高的餐點是蘋果肉桂甜甜圈。不來梅（Bremen）有21%的訂單是在晚上9時後，「晚吃飯」漸成趨勢。

去年訂單中，「有機」（Bio）關鍵字的比率較去年增加37%。有16%的顧客曾購買名人代言或是合作生產的食品，其中18歲至24歲的青少年占33%。

Lieferando是註冊在荷蘭阿姆斯特丹的食品配送公司Just Eat Takeaway的隸屬品牌。荷商Just Eat Takeaway在全球26國設有據點，在德國與奧地利為品牌Lieferando，在瑞士為Just Eat，在美國則是Grubhub。

德國 義大利 俄羅斯

上一則

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

延伸閱讀

跨國調查：印度愛工作、中國重財富、德國重朋友

跨國調查：印度愛工作、中國重財富、德國重朋友
馬斯克遭控企圖影響德國選舉「愛管閒事又自以為是」

馬斯克遭控企圖影響德國選舉「愛管閒事又自以為是」
「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？

「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？
德國年度詞彙「紅綠燈熄滅」拔頭籌 反映時代陣痛

德國年度詞彙「紅綠燈熄滅」拔頭籌 反映時代陣痛

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣