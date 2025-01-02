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雅加達1公里開半小時 駕駛靠1招避車 新規禁迴車、右轉

中央社雅加達電
印尼雅加達交通壅塞問題嚴峻，短短1公里的車程可能得行駛逾半小時之久。圖為雅加達市區主要幹道，上下班時間宛如大型停車場。(中央社)
印尼雅加達交通壅塞問題嚴峻，短短1公里的車程可能得行駛逾半小時之久。圖為雅加達市區主要幹道，上下班時間宛如大型停車場。(中央社)

為解決交通壅塞問題，雅加達最近取消多個迴轉道並禁止車輛右轉，用路人得花更多時間迴車，或走俗稱「鼠道」的小路。學者說，這項措施能減緩道路壅塞，但要徹底解決塞車問題仍得靠整合大眾運輸系統。

印尼雅加達交通壅塞問題嚴峻，短短1公里的車程常得行駛逾半小時之久，使塞車成為雅加達用路人的惡夢。解決交通壅塞，是歷任雅加達特區首長的首要任務之一，但長年都未能徹底解決。

印尼車輛靠左行駛，與美國相反。雅加達當局近期以水泥墩座，阻擋部分主幹道的迴轉道，禁止車輛右轉或迴車，像南區的瑪斯曼蘇爾大道（Jalan K.H. Mas Mansyur）的迴轉處近期開始封閉，用路人若需迴車或右轉就得花更長時間到前方約一公里處迴轉，又或走俗稱「鼠道」（Jalan Tikus）的小路。

「鼠道」是指穿梭在主幹道間的狹小巷弄，通常會行經住宅區。塞車時，部分用路人，特別是摩托車駕駛會行駛「鼠道」，以避開主幹道的壅塞路段。

民眾對當局禁止迴車和右轉的作法看法不一，有人認為該措施大幅減少塞車情形，但也有人抱怨，迴車或右轉得花更長時間，沒效率。

計程車司機薩瑞敏（Sarimin）對該政策表示支持，他說，關閉迴轉道後，所有車輛都須到更前方的橋下迴轉才能轉彎，讓整條道路更為順暢。

線上叫車平台的摩托車司機阿瑞夫（Arief）也抱持類似看法，他告訴中央社，過去可以迴車或直接右轉時，迴轉處常聚集許多車輛，相當擁擠，導致交通亂成一團。

阿瑞夫說：「雖然迴車時得走遠一點，但至少道路變順暢，不會擠在同個地方。」

不過，另一名計程車司機赫利（Heri）則反對該措施，他抱怨，要右轉時須花更多時間到前方迴車，相當不便，這對司機而言，「要找乘客就要很久」，很沒效率。

印尼學者指出，減少車輛迴轉道的確能減緩塞車，但並非長遠之道。

印尼交通協會（MTI）主席阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）表示，政府禁止車輛迴轉及右轉，或是減少設置紅綠燈，以減少車輛聚集，都是解決塞車的方法，但這些措施只是短期的解決方式。

他說，現今情況是「雅加達道路的長度和容量，都不足以容納雅加達的車流，因為私家車輛和摩托車數量太多，因此無論頒布任何交通措施，都無法真正永久解決（塞車）問題」。

阿迪特雅指出，要徹底解決雅加達交通壅塞問題，必須整合大雅加達的大眾交通系統。

他說，雖然雅加達已設有公車、捷運和電車，但雅加達近郊如茂物（Bogor）、唐格朗（Tangerang）和德博（Depok）等地的大眾交通系統仍未完善。

阿迪特雅解釋：「雅加達市區的車流有部分來自市郊居民，這代表他們仍使用私家車進入雅加達，這是因為大眾交通工具仍不便民。」

阿迪特雅呼籲政府，組成一個更為權威的機構，整合大雅加達地區的大眾運輸系統，除了硬體建設，還得統一票務系統、票價和整體服務。

他說：「無論是增加道路、建造隧道、高架道路，或禁止迴轉，若大眾運輸系統不夠完善，人們就會繼續使用私家車。這些（措施）不能解決私家車數量增加的問題。」

雅加達南區的瑪斯曼蘇爾大道（Jalan K.H. Mas Mansyur）原設有...
雅加達南區的瑪斯曼蘇爾大道（Jalan K.H. Mas Mansyur）原設有迴轉區供車輛迴轉或右轉，但近期被以水泥墩座封閉，以改善塞車問題。(中央社)

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