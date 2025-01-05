敘利亞變天 牽動伊朗、俄羅斯、美國、土耳其利益

敘利亞阿塞德的軍隊和親政府民兵成員去年12月30日在大馬士革排隊，向新成立的政府登記身分識別。（美聯社）

敘利亞前總統阿塞德 垮台，各個外國勢力將如何與敘國新政權互動備受關注。英國廣播公司（BBC）報導，敘國衝突和其未來發展已涉及多國既得利益，包括支持阿塞德的伊朗 、俄羅斯，以及支持不同敘國反抗團體和民兵的美國、土耳其等。

俄國 和阿塞德政府有數10年關係。敘國內戰前，俄國就在該國擁有軍事基地。俄國總統普亭利用其在敘國的勢力和對阿塞德的支持，來挑戰西方在中東的權力和宰制。

俄國2015年為支持阿塞德，發動空中行動並派出數千名軍人。作為回報，俄國取得在敘國的空軍、海軍基地49年租約，提供俄國在地中海東部的關鍵樞紐。但2022年後俄國身陷俄烏戰爭，敘國反抗軍得以迅速行動推翻阿塞德。俄國後來為離境的阿塞德和其家人提供庇護。

伊朗則在1979年伊朗伊斯蘭革命後，就和敘利亞成為友邦，敘國也在1980年代的兩伊戰爭支持伊朗。伊朗據信在敘國內戰期間派兵並提供大量資金幫助阿塞德。眾多由伊朗訓練並提供資金、軍備的什葉派穆斯林戰士，也曾和敘國政府軍並肩作戰，這些人大多屬於黎巴嫩真主黨，也有來自伊拉克、阿富汗和葉門等地人馬。

2011年敘國民主示威遭鎮壓後，美國時任總統歐巴馬支持對阿塞德的反抗。2014年，美方透過軍事介入和提供軍事支持給其認定的溫和派反抗軍，對抗在敘國的伊斯蘭國勢力。

阿塞德失勢後，美國政府說已對在敘國中部的伊斯蘭國陣地、人員發動多次空襲，確保該組織無法利用敘國局勢不穩而有作為。美國目前在敘利亞駐軍約900人，大部分是在東北部。

土耳其也對若干反抗軍派系提供軍事、軍備和政治支持，支持對象大多隸屬敘利亞國民軍（SNA）。土耳其是敘國北方鄰國，主要關切利用反抗軍來制衡庫德族的人民保衛軍（YPG）民兵。許多人認為，反抗軍這次攻勢若無土耳其首肯，就無法成事，但土耳其否認支持領導反抗軍的沙姆解放組織。

以色列過去則已從敘國兼併戈蘭高地。阿塞德垮台後，以軍除了空襲敘國政府軍據點，也掌控在戈蘭高地的一

處非軍事化緩衝區。以軍已承認除了在該緩衝區，也在一些額外的敘國地點行動，但堅稱未朝大馬士革進軍。