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尋松露、賞極光、觀星野餐…2025夜遊新嚮往

編譯季晶晶／綜合外電
夜間旅遊（noctourism）被訂房網Booking.com列為2025年最重要的旅遊趨勢 。圖為冰島極光。(美聯社)
夜間旅遊（noctourism）被訂房網Booking.com列為2025年最重要的旅遊趨勢 。圖為冰島極光。(美聯社)

全球線上訂房平台Booking.com將夜間旅遊（noctourism）列為2025年最重要的旅遊趨勢。英國專業攝影師道格拉斯已不知不覺成為先驅之一：她自2010年起為了拍攝極光，共赴冰島旅遊29次，目前又預約了第30次，此外，她也經常前往芬蘭和挪威拍攝月亮和星星。

財經網站CNBC報導，Booking.com訪調全球逾2萬7000位旅客，有近三分之二曾考慮過以夜空活動為目的的旅遊，像是觀星（72%）、一生一次的天文活動 （59%） 和星座追蹤（57%）；其他專注於地面事物的活動則有夜遊義大利城市、夜尋松露，以及滿月夜海濱野餐。

根據奢華旅遊業者Wayfairer Travel，過去一年，夜遊體驗增25%。備受歡迎的行程除了去挪威和冰島看極光，還可到澳洲大堡礁和埃及紅海夜間潛水，去尚比亞和肯亞夜探野生動物，以及赴荒漠廣袤的智利阿塔卡馬沙漠看星星。

該公司執行長Jay Stevens預料，夜間旅遊將在2025年改變旅遊業，有愈來愈多旅客追求獨特的入夜後的體驗。

另一家奢華旅遊業者Scott Dunn表示，追逐日食和月食可能被加進「人生嚮往清單」。遊客正紛紛前往世上偏遠無光害的角落，去目睹這些天體奇觀。

下次月全食將發生於3月14日發生，全球大部分地區包括美洲、西歐和西非都能看見，從奧地利到夏威夷等地的酒店已摩拳擦掌準備迎客。

極光 冰島 義大利

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