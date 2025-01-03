獨棟屋1250美元拍出 占地逾千平方米…澳洲史上最便宜
澳洲西部偏遠小鎮摩拉瓦的一幢坐落占地1012平方公尺土地上的破舊獨棟屋，天花板坍塌、許多地方都已經生鏽，更是老鼠的巢穴，看似已無法居住，甚至庭院外立著「入內須自行承擔風險」的警告牌；不過，月前在拍賣會上以2000澳元（約1250美元）成功拍出，成為澳洲史上最便宜房產拍賣交易紀錄之一。
澳洲「今日雪梨」報導，房屋仲介馬多克斯（Tony Maddox）去年10月進行拍賣時，原本開價5000澳元（約3155美元），但根本沒有人想出價，於是主動降價到1000澳元，希望吸引大家競標，「這是間獨棟的房子，我承認它需要修繕，但這可是一間貨真價實房子」，後來一名男子直接開價2000澳元，馬多克斯很快就落槌拍出。
馬多克斯表示，他擔任房仲35年，專門處理澳洲偏遠地區低價房產，但他也從未見過如此低價的房產拍賣。他指出，2012年在墨爾本效區曾經出現一筆1000澳元的房產拍賣，但後來交易被法院否決，所以沒有完成。而這起拍賣，買家得標後已於去年11月底完成結算。
馬多斯稱，這間房產位於莫拉瓦郡（Shire of Morawa），格羅夫街（Grove Street）44號，排水溝和屋頂銹跡斑斑；得標者是當地人，未來將對此房產進行翻修。
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