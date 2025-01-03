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泰國網紅挑戰威士忌 灌整瓶後不治 被曝養祖母孝心感人

香港01
泰國網紅「Bank Leicester」是一名輕度智障青年，原本靠賣花環維生。（翻攝自臉書）
泰國網紅「Bank Leicester」是一名輕度智障青年，原本靠賣花環維生。（翻攝自臉書）

泰國一名21歲男網紅日前參加派對，在場人士開出3萬泰銖（約884美元）的報酬要他參加「威士忌挑戰」，他一口氣灌下整瓶350毫升的威士忌，喝完後當場嘔吐，昏迷送院後證實不治。網上流傳片段中，現場人士見到網紅灌到嘔吐後還在發笑，眾人反應引發網怒。

警方正查問派對組織者，但他否認有威脅死者喝酒，而當地傳媒訪問了死者的80歲祖母，爆出更多令人心碎的內情。

泰國傳媒報導，21歲本名Thanakarn Kanthee的泰國網紅「Bank Leicester」日前受聘參加「威士忌挑戰」，只要他一口氣灌下整瓶350毫升的威士忌就能得到3萬泰銖的報酬，結果他喝完後嘔吐昏迷，需緊急送院搶救，但最後宣告不治。

Bank Leicester原本賣花環維生，會即場表演說唱吸引買家，他因上當地節目而走紅，網友為他賣力養祖母的孝心所感動，不少人會付費請他參加千奇百趣挑戰，例如喝酒賺錢。有網友翻出影片，發現不少人聘請他去戲弄，例如吞芥末、要他喝潤滑劑等，而他為了賺錢養家，只好硬著頭皮照辦。

Bank Leicester飲酒死亡後，許多網友批評這些玩命挑戰無聊，是「垃圾內容」，呼籲停辦這些挑戰。當地社運人士表示，如果其家人想追究活動主辦人責任可提供協助。

事件更掀出Bank Leicester的悲慘身世，他的父母在他只有2個月大時離婚，他由住在曼谷貧民窟的祖母養大，7歲開始在跳蚤市場賣花環養家。

祖母透露，孫子小時候有發育遲緩問題，醫生診斷他屬輕度智障，她不懂使用手機，不知道孫子以這種危險方式賺錢，更不知孫子在外面被欺負，如果知情，她絕不讓孫子參加這些挑戰。Bank Leicester生前曾在社交平台發帖，表示自己甘願受欺負和侮辱，只為從富人那裏得到一點錢養家餬口。

泰國

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