2024最怪10大假新聞 蟋蟀巧克力、海地移民吃寵物…

德國瑞特斯波德巧克力公司（Rittersport）曾在Instagram發布了一張照片，聲稱圖中巧克力裡面含有「整隻蟋蟀」，雖然只是玩笑，但造成當時關於歐盟批准昆蟲食品的假信息頻頻出現。（取材自Instagram）

美國大選期間，川普 傳播移民 吃寵物的謠言瘋傳，造成輿論和誤導。但2024年出現過奇怪的假新聞還不僅止於此，從澤倫斯基買下希特勒的座車，到已離世的印度地方首長現身影片中拉票都有。除了以訛傳訛的訊息外，AI深偽技術更造成了寫實的造假影像瘋傳，連法國總理統馬克宏 也深受影響，回顧2024年奇怪的假新聞還有哪些？以下是德國之聲事實核查團隊的評選結果。

1.川普坐在防漏墊上？

美國大選期間，社交媒體上充斥著各種傳聞。曾有圖片和影片顯示，川普和拜登在脫口秀節目中穿著紙尿褲，坐在防漏墊上。

當時，有人發布了一張照片，稱川普在接受採訪時坐在防漏墊上。但經過查看原始影片就可以發現，在川普坐到沙發上之前，那裡根本就沒有防漏墊。經查證，所謂的防漏墊其實就只是川普的西裝兩側垂落在沙發上而已。

美國大選期間，有人曾發布一張照片，稱川普在接受採訪時坐在防漏墊上，所謂的防漏墊其實只是川普垂落在沙發上的西裝兩側。（美聯社）

2.巧克力裡面含有整隻蟋蟀？

專為運動員製造的蟋蟀巧克力誕生了？2023年，德國瑞特斯波德巧克力公司（Rittersport）在Instagram上發布了一張照片，聲稱圖中巧克力裡面含有「整隻蟋蟀」，旨在追求高蛋白。這種創新食品在2024年歐洲議會選舉前夕再次引發熱議，當時關於歐盟批准昆蟲食品的虛假信息頻頻出現。

不過，根據瑞特斯波德食品公司的說法，這張圖僅供娛樂效果，並非是真正生產的食品，迄今為止沒製作過這樣的巧克力。

3.海地移民偷吃居民的寵物？

今年最離譜，也眾所周知的謠言之一是春田市（Springfield）的移民吃寵物。無論是狗、貓，還是野鵝，他們都吃，這種說法荒唐透頂。謠言始於一則Facebook貼文，隨後被川普搬到與賀錦麗的電視辯論中開始散播。川普在辯論現場聲稱，移民在俄亥俄州春田市偷吃當地人的寵物，是他當晚上發表的反移民言論之一。

當時社交媒體用戶傳言，春田市的海地移民會偷竊當地居民的寵物，或捕捉公園裡的野生動物。然而沒有任何證據支持這些說法，俄亥俄州警方和官員也都否認了這些指控，媒體報導也未發現任何支持川普言論的案例，但是這類謠言依然在右翼和極右翼的社交媒體中廣為傳播。

日前有關美國俄亥俄州春田市的海地移民，殺寵物來吃、去公園亂抓鵝的謠言甚囂塵上，但幾乎都未經證實，甚至還有幾個月前拍的、與此事不相干的照片被拿來誤用宣傳。（取材自Ｘ平台）

4.馬克宏在船上與男子接吻？

政客常常成為假消息傳言的主角，例如今年法國總統馬克宏被傳在一次航船旅程中與另一名男子接吻，相關影片出現在格魯吉亞語和俄語社交媒體帳戶中。

儘管馬克宏確實在夏天參加了一次航船旅行，媒體也發布過相關照片，但這段接吻影片是由AI生成的，可以透過影片中男子不自然的手臂動作看出端倪。

這也不是今年關於馬克宏的第一個造假影像，還曾有照片顯示，他在1980年代的同志夜店裡跳舞，也是AI深度偽造的，畢竟當時馬克宏年紀尚幼，不可能出現在夜店裡。

5.澤倫斯基購買希特勒的賓士？

網路上謠傳，烏克蘭總統澤倫斯基家族非常「土豪」，曾購買英國查理國王的海格羅夫莊園，和價值數百萬美元的跑車。今年在美國宣布向烏克蘭提供近80億美元額外援助後，傳言更升級，稱他花了1500萬美元購買希特勒的賓士。

然而照片經查核後，便可發現在總統府前的賓士轎車，僅是經過電腦合成的照片，只要透過把圖片放到網路反向搜尋就可以找到，這輛賓士是在2014年的一次車展上拍攝的，然後被拼接到烏克蘭總統府的照片上，無法證明澤倫斯基購買了希特勒的汽車。

6.湯姆·克魯斯出演奧運會紀錄片？

假新聞也沒有放過今年的巴黎奧運。據傳，影星湯姆·克魯斯參演了一部關於奧運會的Netflix紀錄片，但實際上這只是一部深度偽造的影片。Netflix並沒有拍攝任何相關紀錄片，後來微軟安全專家更是鑑定認為是俄羅斯為了抹黑國際奧委會做出的假宣傳。

7.印度地方領導人死而復活？

2024年被稱為「超級選舉年」，除了美國和歐盟，印度也舉行了大選。而在選舉前夕，印度泰米爾納德邦前首席部長穆圖韋爾·卡魯納尼迪（Muthuvel Karunanidhi）的拉票影片出現在網上，但是他早在2018年就已經去世，這段影片也是透過AI製作，用來當作選舉宣傳。

8.歐洲足球錦標賽球迷高喊反對普亭？

在今年德國舉辦的歐洲足球錦標賽期間，網路出現兩段羅馬尼亞球迷高呼親普亭或反普亭口號的影片。但據德國之聲調查，影片中的口號呼聲均為偽造，透過與當天的原始錄音對比，並由當時在場的德國之聲記者證實，現場的球場上只有普通的球迷歡呼聲。

支持普亭？反對普亭？歐洲足球錦標賽影片中的口號呼聲均為偽造。（取材自Ｘ平台）

9.伊朗前總統直升機被雷射擊落？

在載有伊朗前總統易卜拉欣·萊西和前外交部長阿米爾·阿卜杜拉希安的直升機墜毀後，有網友在X平台上聲稱這起事故是太空雷射所致。雖然軍事工業中的雷射技術發展迅速，但專家表示，目前沒有任何雷射武器能夠從太空擊落直升機。

10.有人操控了颶風「海倫娜」？