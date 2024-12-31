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日本野熊闖民宅取暖 獨居男逃鄰居家報警 結局神展開

綜合報導
日本近年來人熊衝突事件增加，促使政府擬放寬射殺限制；圖為日本野熊。（取材自Ｘ平台）
日本近年來人熊衝突事件增加，促使政府擬放寬射殺限制；圖為日本野熊。（取材自Ｘ平台）

日本地方媒體近日報導，福島縣喜多方市一名60多歲的男子在外出返家時，驚見一頭熊躺在他的客廳，頭卡在客廳的暖爐桌下面，獨居男子隨後被疏散到附近住宅，沒有受傷。與此同時，日本當局正準備鬆綁法規，讓射殺野熊合法化。

據報導指出，一名男子日前在下著大雪的夜晚回到家，發現一頭熊躺在他的暖爐桌下面，當下獨居男子逃往鄰居家，並打電話報警，一個多小時後，這隻熊依然待在他家，屋內的食物也散落一地。

喜多方市市民生活課長東海林一宏在趕到現場後表示：「每年的這個時候，熊都有尋找睡覺的地方，為冬眠做準備的習慣，所以我認為牠找到了完美的地方。」

這隻入侵的熊長約90公分，是一隻成年棕熊，據推測是從住宅後門進入屋內。牠一直在屋內待到隔天中午，這才移動到附近的農業棚架下，與牠對峙多時的警方、獵人與獸醫於下午採取行動，獸醫用吹槍麻醉了牠，之後將牠野放回山中。

日本共同社(Kyodo News)報導， 這是日本近年來一連串人熊衝突事件的最新一起，促使當局提議放寬射殺這種動物的限制。

根據計畫，政府將可授權獵人「緊急射殺」，預計明年生效，而專家指出，飢餓的野熊會愈來愈往城鎮靠近，不僅與日本農村地區人口減少相關，也因為氣候變遷的因素，影響雜食性動物的食物來源及冬眠時間。光是去年日本就有6人因被熊攻擊死亡，但同時也有超過9000頭熊被撲殺。

有網友則在網上討論這則趣事，「熊：外面好冷〜超市買東西、親戚叔叔家裡取取暖，真好！」、「好可愛，請送來我家」、「這年頭的熊熊也懂暖被桌的好…」、「（熊）吃麝香葡萄不稀奇了」、「懂吃又懂取暖」、「喜多方室外太冷，溫暖的家中冬眠剛剛好」、「還好不是冬眠到春天才離開」。

日本一隻棕熊闖入民宅內，不止搜尋食物，甚至還鑽入民宅客廳的暖爐桌取暖。（取材自Ｘ...
日本一隻棕熊闖入民宅內，不止搜尋食物，甚至還鑽入民宅客廳的暖爐桌取暖。（取材自Ｘ平台）

日本 氣候變遷

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