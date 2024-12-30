「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？

德國民眾22日在東部城市馬格德堡聖誕市集附近獻花和點蠟燭，悼念20日的聖誕市集衝撞事故。（路透）

德國 東部城市馬格德堡（Magdeburg）在12月20日發生一起汽車衝撞事件，一輛SUV汽車衝撞當地的聖誕市集，造成5人死亡、205人受傷，死者當中還有一名9歲的男童。警方當場逮捕了駕駛，在目前的案情調查裡，已知這位肇事者塔雷卜．阿布杜慕赫辛（Taleb al-Abdulmohsen）是一名來自沙烏地阿拉伯 、現年50歲的精神科醫師，於2006年移民 德國並已取得永久居留權，聲稱自己是放棄伊斯蘭信仰的「前穆斯林」（ex-Muslim）。

犯案動機目前還在調查中，但肇事者被發現是極右翼德國另類選擇黨（AfD）的支持者、對於德國收容移民的政策不滿，這個本身是移民但也反移民的矛盾背景，在案發後的德國掀起政治敏感與爭議。

德東的馬格德堡市聖誕市集20日晚發生駕車撞擊慘劇，至少5死200多人傷。圖為德國警方21日封鎖市集，繼續調查。(歐新社)

5死205傷 9歲童也罹難

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）12月20日發生隨機攻擊事件，一輛SUV汽車撞進當地的聖誕市集，造成5人喪生、至少205人受傷，當中41人重傷，兇嫌當場被捕，德國警方旋即對事件展開調查。

《BBC》引述事件現場影片，指出兇嫌的車子在聖誕市集攤位之間的人行道上超速行駛，人群逃跑躲藏。警方表示之後兇嫌開回車道，因交通擁擠而被迫停車，此時遭到逮捕。事件發生後，約100名警察、醫務人員和消防員趕赴現場。

5名死者當中有4名成年女性，年齡分別是52歲、45歲、75歲和67歲的女性，她們的身分尚未確定，另有一名9歲男童安德烈（Andre Gleisner）。安德烈的母親德西蕾（Desiree Gleisner）在Facebook發文哀悼：

安德烈的母親在Facebook發文哀悼。（取材自臉書）

「讓我的小泰迪熊再次環遊世界...安德烈沒有對任何人做任何事，他只在地球上陪伴了我們9年。為什麼偏偏是你（罹難）？為什麼？你會永遠活在我們心中...我向你保證。」

安德烈是鄰近城鎮瓦爾勒（Warle）的兒童消防隊成員，當地消防局向安德烈之死發出哀悼聲明，表示：「我們與安德烈的親屬同在，我們也希望在這個困難時期為他們提供支持。」此外，一項為安德烈一家人募款的線上活動已經籌集到6萬歐元。

身為移民卻反移民 惹議

德國即將在2月23日提前舉行大選，事件會否衝擊影響選舉結果還未可知，兇嫌是一名來自沙烏地阿拉伯的精神科醫生，過去多次在社群平台上表達自己支持反伊斯蘭和極右政黨，包括德國另類選擇黨（AfD），並批評德國對待沙烏地阿拉伯難民的方式。德國過去發生過多起穆斯林致命攻擊事件，但當局指出，依照目前蒐集到的證據，此案和過去的其他情況有所不同。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）費瑟22日表示，兇嫌「不符合任何現有模式」，他的行為「令人難以置信地殘忍和殘暴，就像一個伊斯蘭恐怖分子，但他在意識形態上顯然對伊斯蘭教懷有敵意」。費瑟拒絕對兇嫌可能的行兇動機發表評論，只承諾「將不遺餘力」進行調查和釐清所有相關的背景因素。

德國柏林市民21日舉行追思會，哀念在柏林不遠方馬格德堡市發生的聖誕集市的慘劇。(路透)

在事件現場21日晚間的哀悼人群中，對政府的不滿聲音已經出現，而在同日馬格德堡舉行了一場約2000多人參加的極右集會，集會自稱「反恐示威」，參加者手舉寫著「立即移民！」（Remigration now!）的布條，高喊「那些不愛德國的人應該立刻離開德國」（這是極右翼人士很普遍的想法）。

綜合媒體報導，兇嫌塔雷卜．阿布杜慕赫辛（Taleb al-Abdulmohsen）是一名50歲精神科醫師，他來自沙烏地阿拉伯，他自2006年移民到德國至今，已取得永久居留權，目前在薩克森-安哈特邦馬德堡市附近的貝爾恩堡（Bernberg）執業。出於隱私顧慮，媒體報導最初隱去了他的姓氏，但爾後已有媒體披露全名。阿布杜慕赫辛目前已被法官暫定收押，恐有逃亡之虞。他將因為意圖謀殺和重傷害等罪接受調查。

根據阿布杜慕赫辛的X社群帳號自述，他說自己是「沙烏地無神論者」、「前穆斯林」，代表他已經放棄伊斯蘭教信仰。他還經常在社群上恭喜其他也脫離穆斯林身分的人，並大量轉發批評伊斯蘭教的內容。《衛報》報導，阿布杜慕赫辛是沙烏地異議分子，友人描述他曾多次幫助沙烏地阿拉伯的女性逃出該國。

德國「薩克森-安哈特邦」首府「馬格德堡」1處聖誕市集，日前驚傳汽車衝撞人群的攻擊事件。（美聯社）

阿布杜慕赫辛身為執業醫生，看似社會中堅分子，但他近年經常批判德國政府，認為他們沒能阻擋「歐洲的伊斯蘭主義」，沒有阻止更多穆斯林移民進入歐洲。另一方面，阿布杜穆赫辛卻又認為德國政府對待和他一樣的沙烏地異議分子不夠好。阿布杜慕赫辛也是極右派「德國另類選擇黨」（AfD）的支持者，AfD高舉反移民、反穆斯林等大旗，成立短短10餘年已躍升大黨。

矛盾背景 被批「精神病態」

另一方面，阿布杜慕赫辛過去也出現暴力與極端跡象，他曾在2013年被控「威脅公共安寧」；2024年他也曾在柏林與警方發生嚴重爭執並遭到調查。《衛報》指出，他正好從10月起休假至今，近期沒有在任職的戒癮診所工作。即便同為「前穆斯林」的社群似乎也不喜歡他。德國前穆斯林協會主席阿哈蒂（Mina Ahadi）也表示，阿布杜慕赫辛長年恐嚇該協會成員，認為這名中年醫生是個「相信極右派陰謀論的精神病態」。

德國東部的馬格德堡市20日發生聖誕市集遭汽車蓄意衝撞攻擊事件。警方拉起的封鎖線內可見肇事車輛。（路透）

儘管AfD帶有種族主義甚至新納粹主義的意識形態，近年仍有移民受其煽動性論述吸引，認同德國應該將所謂「極端分子」新移民排除在外，或是認同極左或極右派的「非主流」定位，「身為移民反移民」的選民狀態已經愈來愈不稀奇。然而，身分認同如此特殊的恐怖攻擊嫌犯仍算是少數。

德國著名恐怖主義專家諾伊曼（Peter Neumann）就在X平台表示，他從業生涯從未遇過與阿布杜慕赫辛一樣特別的大規模暴力犯。「在這行幹了25年，以為沒有什麼事嚇得倒我了，但是一個住在東德、50歲的沙烏地裔前穆斯林，熱愛AfD，還想懲罰包容伊斯蘭主義者的德國？我真的想都沒想過。」

極右黨忙切割：應遣返他

德國情報單位也承認，近年德國的大型公共暴力事件中，愈來愈常見到攻擊者帶有複雜甚至相互矛盾的政治傾向和動機。而這樣的情形可能在全球都能觀察到，11月甫結束的美國大選，就有許多西語裔和非裔男性成為川普（Donald Trump）最新的支持者。英國國家安全局（MI5）局長麥凱倫（Ken McCallum）今年10月受訪時也指出，「『伊斯蘭恐怖主義』或『極右翼』這樣直觀的標籤，已經不足以反映形形色色的意識形態。」