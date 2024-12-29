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印尼婦海邊洗腳遭鱷魚狠咬 村民拿死雞換回遺體

綜合報導
印尼北蘇門答臘一名女子在海邊洗腳，慘遭鱷魚襲擊，1小時後鱷魚再於海面出現，嘴裡仍咬著婦人屍體。(視頻截圖)
印尼北蘇門答臘一名女子在海邊洗腳，慘遭鱷魚襲擊，1小時後鱷魚再於海面出現，嘴裡仍咬著婦人屍體。(視頻截圖)

印尼北蘇門答臘發生鱷魚咬人慘案！當地1名婦人在海邊洗腳時，竟被一隻長約4公尺的巨鱷從岸邊拖入水中，讓目擊的丈夫與村民們驚恐不已。

綜合外電報導，約1小時後，鱷魚咬著婦人的身驅浮出水面，村民為求鱷魚鬆口，只好將大量死雞掉進海中，最終「換屍」成功，村民得以將婦人遺體成功拉回岸上，並於當晚舉行葬禮。警方最終將鱷魚拖上岸並射殺死。

報導指出，46歲的齊呼拉（Nurhawati Zihura）是個4個孩子的媽媽，居於印尼北蘇門答臘南尼亞斯攝政區的巴圖島，日前齊呼拉感到身體不適，想用海水洗腳，鱷魚從水中突然竄出張口咬住齊呼拉。

齊呼拉的尖叫聲驚動了她的丈夫及附近村民，目擊者描述當時恐怖畫面，「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕」。

大約一小時後，這條巨鱷再次浮出水面，嘴中緊咬著齊呼拉的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終成功以死雞「換回」齊呼拉的遺體，當晚舉行喪禮。

而當地警察和士兵則繼續搜尋鱷魚，在當日下午發現蹤跡，把鱷魚拖上岸並射殺。

根據國際自然保護聯盟(IUCN) 的數據，印尼是世界上鱷魚攻擊事件最多的國家，過去10年至少發生1000起事故，造成450多人死亡。

印尼

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