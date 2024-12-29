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亞馬遜神祕隱世部落「馬薩科」曝光 語言、信仰成謎

綜合報導
巴西官方原住民保護基金會「FUNAI」，近日公布原始部落「馬薩科」（Massaco）的生活畫面。(取材自Ｘ平台)
巴西官方原住民保護基金會「FUNAI」，近日公布原始部落「馬薩科」（Massaco）的生活畫面。(取材自Ｘ平台)

巴西亞馬遜雨林深處有多個原住民部落，外界對他們的語言、文化等一無所知。巴西官方原住民保護基金會「FUNAI」，近日公布一組與世隔絕部落「馬薩科」（Massaco）的生活畫面。

綜合外電報導，馬薩科部落位於巴西朗多尼亞州（Rondonia），該州是亞馬遜森林砍伐最嚴重的州之一。「FUNAI」的職員阿爾蓋耶（Altair Algayer）花了30多年的時間保護馬薩科人的領地，他於2019年和2024年在叢林放置自動相機，拍攝下馬薩科人的照片，近日由英國衛報和巴西環球報首度公開。

Funai表示，「馬薩科」是目前證實在巴西生活的28個與外隔絕社群之一，外界只以其聚居地河流來命名，族群如何自稱乃至其語言、社會結構和信仰，至今仍是個謎。

據報導，該部落現在的人口約200至250人，是1990年代的2倍。過去透過衛星圖像等觀察，發現馬薩科人會使用3公尺長的弓箭狩獵，並隨著季節變化在森林中遷徙村莊。為了應對來自伐木工人、農民等日益增加的入侵威脅，他們也會在地上放置木製尖刺陷阱，以刺穿入侵者的雙腳和輪胎。

阿爾蓋耶表示，「馬薩科」會在雨季（12月至4月）之初，燒掉天然的稀樹大草原地區，待當地植物發芽時重新遷徙到此。Funai用衛星圖片尋找「馬薩科」據點，在其遷徙後到原址探查。

阿爾蓋耶說，「馬薩科」目前大概有50個家庭，從發現到的小兒腳印、玩具，顯示家庭在增多。「馬薩科」人數雖比1990年代初至少增加一倍，但外來的伐林、採礦、走私毒品等活動仍對其存亡構成壓力。

巴西 原住民 亞馬遜

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