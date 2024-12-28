德國年度詞彙「紅綠燈熄滅」拔頭籌 反映時代陣痛

德國語言協會公布年度關鍵詞彙，「紅綠燈熄滅」拔頭籌；圖為民眾經過國會大廈。（路透）

德國 語言協會日前公布年度關鍵詞彙，今年由形容聯合政府瓦解的「紅綠燈熄滅」拔頭籌，榜單反映德國在地緣政治、經濟壓力與社會轉型中的集體情緒變化和挑戰，也有未來展望。

「德國語言協會」（GfdS）是由德國政府資助的德語研究與保護機構，自1971年起，每年歲末都會選出10大年度詞彙，記錄該年社會集體情緒的變化。

根據「德國語言協會」報告，2024年的年度詞彙由「紅綠燈熄滅」（Ampel-Aus）拔得頭籌。此詞彙描繪社民黨（SPD）、綠黨（Die Grüne）與自民黨（FDP）聯合內閣突然瓦解，三黨各自代表色分別為紅、綠、黃，恰好跟紅綠燈顏色一樣，因此也被稱作「紅綠燈內閣」。

2024年11月6日，因財政預算案分歧，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）解雇自民黨籍財政部長林德納（Christian Lindner）、自民黨內閣成員集體辭職，為德國政壇投下震撼彈。評審指出，當時這一政治大事件甚至壓過美國總統大選 結果熱度。

第二名是形容漂綠行為的「氣候粉飾」（Klimaschönfärberei）。為實現2050碳中和目標，歐盟 與德國碳排規定日趨嚴格，為在歐盟減碳數據上達標，許多德國企業將工廠外移，實際上只是將碳排轉嫁他處，無益對抗全球暖化。

在環保領域被吐槽的還有「瓶蓋瘋狂」（Deckelwahnsinn）。今年7月歐盟減塑新規上路，規定飲料業者改變包裝，讓瓶蓋與瓶身開蓋後相連。這個對環境友好的瓶蓋不落地政策卻讓消費者感到不便，喝飲料時瓶蓋常常打到鼻子，因此社群媒體出現大量嘲笑是「愚蠢變革」影片。

2024年也是德國飽受地緣政治影響的一年，「戰爭準備」（Kriegstüchtig）、「儲蓄恐慌」（Angstsparen）都顯示俄烏戰爭膠著對德國產生衝擊。

「刀具禁令」（Messerverbot）、「右傾化」（Rechtsdrift）則描述社會內部動盪不安，今年德國發生多起隨機砍人案，不僅掀起是否在公共場合禁攜刀具辯論，也讓反移民思維的極右翼汲取不少政治聲量。

十大年度詞彙反映德國正在經歷的時代陣痛，但也有些帶著希望感，譬如「性別自主法」（SBGG）。這部於11月生效的法案，讓跨性別者及非二元性別者能更簡單更改法律性別與姓名，凸顯德國社會包容性的一大進步。

同樣面向未來的還有「生成式轉向」（Generative Wende）。報告表示，近年人工智慧技術（AI）快速發展，從寫程式碼到藝術創作，生成式AI正重塑工作模式，為人們的生活帶來新的可能性。

最後一個年度詞彙是「生活與工作平衡」（Life-Work-Balance），這個新詞構造將Life置於Work前，顛覆傳統人們常說的Work-Life-Balance，展現當代德國人比起工作，更重視生活品質的趨勢。