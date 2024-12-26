我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

有蹼兩棲鼠、大鼻圓頭魚…亞馬遜雨林發現27新物種

綜合報導
秘魯當地發現的新品種魚類，魚類專家從未見過這種圓頭構造。（取材自Conservation International）
秘魯當地發現的新品種魚類，魚類專家從未見過這種圓頭構造。（取材自Conservation International）

非營利環保組織「國際保育組織」（Conservation International）2022年在秘魯的亞馬遜雨林展開為期38天的考察，發現27個新物種，其中包括腳部長蹼，以水生昆蟲為食的「兩棲鼠」。

該組織旗下的快速評估計畫（Rapid Assessment Program）主任拉森（Trond Larsen）近日表示，科學家在秘魯西北部的一個原住民領域和村莊奧托馬約（Alto Mayo）保護區發現27個全新物種，包括4種哺乳類、包含一種長刺毛的老鼠、一種松鼠、8種魚、3種兩棲類和10種蝴蝶等新物種，其中又以兩棲老鼠與圓頭魚，最讓科學家感到驚艷，甚至還發現另外48種可能的新物種，不過仍須進一步研究確認。

這塊保護區面積約190萬英畝的森林與農業區，包含各式各樣的生態系，儘管人口密集，人們對其生物多樣性與生態系卻所知甚少。

拉森說：「發現這麼多哺乳和脊椎動物新物種確實令人難以置信，尤其是在像奧托馬約這樣深受人類影響的景觀之中。」這些新物種當中，拉森特別介紹擁有堅硬毛皮的刺鼠、兩棲鼠，以及一種只有14公分的侏儒松鼠，並表示「（這種松鼠）很容易放入掌中，可愛而美麗的栗棕色，速度非常快，牠跳得很快，躲在樹上。」，這種半水生齧齒類動物，僅在受農業活動威脅的一小塊沼澤森林被發現。牠們腳上有蹼，能夠適應水中生活，而且「令人難以置信地難找……人們對於這些物種所知甚少」，也因此迫切需要保育。

此外還有一種「圓頭魚」（blob-headed fish），參與考察的魚類專家都表示，從未見過此類特徵。拉森說，「圓頭魚有著非常奇怪的頭，看起來就像一個巨大腫脹的鼻子。科學家從未見過這種東西，而我們不知道這個奇怪團狀結構的功能是什麼。」一種可能的理論是，團狀結構有助於動物偵測食物，但這一切仍然是個謎。

那次探險於2022年6月至7月間進行，由13名科學家和當地技術人員，以及原住民團體成員組成，探險隊為期38天探險行動中使用相機陷阱、生物聲學感測器和DNA採樣，總共記錄到2046個物種，其中黃尾絨毛猴、樹猴等49種被列為受威脅物種。

拉森表示，這些發現再度凸顯這個地區亟需保護，況且當地有多個生態系統，並強調：「除非現在採取行動保護這些地點、協助恢復部分地貌，否則從長遠來看，牠們很可能不會持續存在。」

CNN報導，如果一個物種被認為是「科學上的新發現」，意味著從未經歷正式命名的科學程序。

兩棲老鼠腳上有蹼，能夠適應陸上及水下生活。（取材自Conservation In...
兩棲老鼠腳上有蹼，能夠適應陸上及水下生活。（取材自Conservation International）

原住民 亞馬遜 DNA

上一則

3年養死500隻動物 6千人連署終關掉英國「最糟動物園」

下一則

澳洲百年男校球場施工 竟挖出2000具白骨

延伸閱讀

可愛萌樣破功 研究報告：地松鼠是兇猛掠食者

可愛萌樣破功 研究報告：地松鼠是兇猛掠食者
可愛萌樣破功 研究指出地松鼠是兇猛掠食者

可愛萌樣破功 研究指出地松鼠是兇猛掠食者
洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹
順應生態系統改變 美研究：加州松鼠首見捕食田鼠

順應生態系統改變 美研究：加州松鼠首見捕食田鼠

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥