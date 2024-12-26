有蹼兩棲鼠、大鼻圓頭魚…亞馬遜雨林發現27新物種

秘魯當地發現的新品種魚類，魚類專家從未見過這種圓頭構造。（取材自Conservation International）

非營利環保組織「國際保育組織」（Conservation International）2022年在秘魯的亞馬遜 雨林展開為期38天的考察，發現27個新物種，其中包括腳部長蹼，以水生昆蟲為食的「兩棲鼠」。

該組織旗下的快速評估計畫（Rapid Assessment Program）主任拉森（Trond Larsen）近日表示，科學家在秘魯西北部的一個原住民 領域和村莊奧托馬約（Alto Mayo）保護區發現27個全新物種，包括4種哺乳類、包含一種長刺毛的老鼠、一種松鼠、8種魚、3種兩棲類和10種蝴蝶等新物種，其中又以兩棲老鼠與圓頭魚，最讓科學家感到驚艷，甚至還發現另外48種可能的新物種，不過仍須進一步研究確認。

這塊保護區面積約190萬英畝的森林與農業區，包含各式各樣的生態系，儘管人口密集，人們對其生物多樣性與生態系卻所知甚少。

拉森說：「發現這麼多哺乳和脊椎動物新物種確實令人難以置信，尤其是在像奧托馬約這樣深受人類影響的景觀之中。」這些新物種當中，拉森特別介紹擁有堅硬毛皮的刺鼠、兩棲鼠，以及一種只有14公分的侏儒松鼠，並表示「（這種松鼠）很容易放入掌中，可愛而美麗的栗棕色，速度非常快，牠跳得很快，躲在樹上。」，這種半水生齧齒類動物，僅在受農業活動威脅的一小塊沼澤森林被發現。牠們腳上有蹼，能夠適應水中生活，而且「令人難以置信地難找……人們對於這些物種所知甚少」，也因此迫切需要保育。

此外還有一種「圓頭魚」（blob-headed fish），參與考察的魚類專家都表示，從未見過此類特徵。拉森說，「圓頭魚有著非常奇怪的頭，看起來就像一個巨大腫脹的鼻子。科學家從未見過這種東西，而我們不知道這個奇怪團狀結構的功能是什麼。」一種可能的理論是，團狀結構有助於動物偵測食物，但這一切仍然是個謎。

那次探險於2022年6月至7月間進行，由13名科學家和當地技術人員，以及原住民團體成員組成，探險隊為期38天探險行動中使用相機陷阱、生物聲學感測器和DNA 採樣，總共記錄到2046個物種，其中黃尾絨毛猴、樹猴等49種被列為受威脅物種。

拉森表示，這些發現再度凸顯這個地區亟需保護，況且當地有多個生態系統，並強調：「除非現在採取行動保護這些地點、協助恢復部分地貌，否則從長遠來看，牠們很可能不會持續存在。」