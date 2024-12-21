英國全職媽賺外快 把鄰居垃圾變聖誕禮 在ebay出售哀酸

英國一名全職媽媽克蘿伊用垃圾桶撿來的東西改造當禮物，省下大筆禮物費，還能賺外快；示意圖。（圖／123RF）

英國一名全職媽媽讓「垃圾變聖誕禮物」，不僅藉此省下大筆禮物費用，甚至還能賺進外快。她的生財秘訣，就是在鄰居的垃圾桶裡尋寶，挖出可回收的材料，再藉由手工改造，讓垃圾搖身一變，成為獨樹一格的DIY禮物。

據太陽報（The Sun）報導， 28歲的克蘿伊（Chloe McIntyre）和未婚夫傑克（Jack）及一歲半的女兒克萊米（Clemmie）同住。由於收入有限，每個月還要付750英鎊（約942美元）的房租，讓她萌生了「垃圾禮物」的想法。

每到回收日的晚上，克蘿伊就會打開手機的手電筒，開始她的「垃圾購物之旅」。她會翻找鄰居的回收桶，尋找可用的物品。克蘿伊透露，透過這種方法，她已經賺進255英鎊（約320美元），更省下近480英鎊（約603美元）的聖誕禮物費用。她今年只花了40英鎊（約50美元）到店家購買禮物，其他的禮物全都是用「垃圾」變成的創意禮物。

她將衛生紙的捲筒組裝成花圈形狀，再噴上銀色的漆，加上蝴蝶結，做成聖誕節 的「銀色花圈」。而且她不僅會自己用這些「垃圾禮物」，還成功在eBay上出售。她曾把舊的削皮器改造成時鐘，從鄰居的垃圾堆中找到鏡子、書籍、未開封的鉛筆和二手桌子等，也全都成為廢物利用的寶物。

雖然有不少人批評她的做法，但克蘿伊一點也不在意。她表示，這麼做不但讓她省了不少錢，還送出許多令人驚豔的禮物。「酸民想酸就隨他們酸吧！我不但有創意，同時還省下了大筆的錢。」