大力水手、丁丁版權滿95年明年無償使用 1原因別碰菠菜
兩部於1929年亮相的經典卡通人物「大力水手」卜派(Popeye the Sailor)、及比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁(Tintin)，95年版權保護即將到期，並於明年1月1日起，成為美國公有領域的知識產權之一，意指這些作品能夠被自由使用與重新創作，且無須獲得版權持有者的許可或支出相關費用。
美聯社報導，今年進入公共領域的作品雖不如去年米老鼠(Mickey Mouse)那般具指標性，但仍包括多項經典之作。
大力水手以粗壯的前臂、含糊的語調及好鬥的性格著稱，於1929年在報紙的連載漫畫「頂針戲院」(Thimble Theater)首次登場，創作者是希加(E.C. Segar)。
不過，和去年進入公有領域的米老鼠，以及2022年的小熊維尼(Winnie the Pooh)一樣，只有最初的版本可以無償使用，而帶給卜派神奇力量來源的菠菜，並非一開始就有的腳色設定，因此在使用上仍可能會衍生法律爭端。
同樣地，1933年的大力水手動畫，以及1980年由勞勃阿特曼(Robert Altman)執導，羅賓威廉斯(Robin Williams)飾演卜派，雪莉杜瓦(Shelley Duvall)飾演奧莉薇的真人版大力水手電影，也不在公有領域之列，仍受到版權保護。
比利時漫畫家「艾爾吉」(Herge)筆下的年輕記者丁丁，則是歐洲20世紀期間最受歡迎的漫畫人物之一。
丁丁最早現身在比利時報紙「20世紀」(Le Vingtieme Siecle)，後來成為每周連載，丁丁漫畫首次現身美國也是在1929年，但丁丁的紅髮則是在幾年後才出現，就跟大力水手的菠菜一樣，使用上可能會衍生法律爭端。
同時，福克納(William Faulkner)和海明威(Ernest Hemingway)的多部小說，以及其他1929年問世作品也將失去版權保護。
杜克大學公有領域研究中心主任兼法學院教授詹金斯(Jennifer Jenkins)說：「這是一座寶庫，10幾部新的米老鼠卡通，包括米老鼠第一次開口說話，以及戴上熟悉的白手套都將進入公眾所有領域。」
詹金斯也提到其他將進入公領域的創作和作品，包含福克納和海明威的作品，以及希區考克(Alfred Hitchcock)、塞西爾戴米爾(Cecil B. DeMille)、約翰福特(John Ford)等導演執導的首批有聲電影，和爵士樂大師柯爾波特(Cole Porter)與著名作曲家蓋希文(George Gershwin)的經典音樂作品，他表示這令人相當興奮。
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