西藏千年智慧 圖書館文獻、手稿數位化 專人保管電子鎖

西藏書籍手稿圖書館館藏珍貴，需由專人（圖）戴著手套小心翼翼地展示。(中央社)

西藏為了宣揚傳統的文化與知識，8年前開始將古籍典藏數位化，讓藏人自12世紀至今的智慧得以廣泛流傳。

西藏檔案文獻圖書館 (Library of Tibetan Works and Archives, LTWA)1971年設立於印度的達蘭薩拉(Dharamshala)，致力保存、維護、弘揚西藏文化遺產，希望提供全面的西藏文化資源，供學者和民眾研究。

達賴喇嘛（Dalai Lama）當時表示，一個民族盡一切努力維護自己的文化，不僅保障了自身的權益，也讓人類共同的文化遺產得以保存和延續，而將西藏獨特的文化、哲學保存、傳播並延續下去的擔子落在藏人身上，為此才要設立西藏檔案文獻圖書館，來承擔如此重責大任。

西藏檔案文獻圖書館除了試圖盡力取得與西藏有關的手稿、書籍、文物、藝術品並保存，也希望創造一個讓知識能夠交流的環境，因此在館內提供藏文和其他外文的書籍供人研讀，另開設佛學、藏語、文化等課程，提供有興趣者學習的機會。

為了宣揚西藏傳統的文化與知識，西藏檔案文獻圖書館8年前開始將典藏的古書、手稿（圖）數位化，讓藏人自12世紀至今的智慧得以廣泛流傳。(中央社)

館內部設施多元，除了圖書館、博物館 、各種教室、咖啡 廳、民宿外，最特別的是有一間西藏書籍手稿圖書館(Tibetan Books and Manuscripts Library)。

西藏書籍手稿圖書館是目前蒐集西藏的古書、手稿最多的地方，由於內有許多珍藏，平時以電子鎖鎖上，電子鑰匙由專人保管，須經允許才能進入，為了不破壞裡面珍貴的文物，那個房間的燈光、溫度、濕度都有特別的設置，珍藏品也得由專人戴著手套小心翼翼地展示。

為了讓更多人有機會親近這些珍貴的館藏，西藏檔案文獻圖書館啟動了數位化工作。圖書館總監格西拉多(Geshe Lhakdor)說：「數位化是保存這些文獻最好、最快的方式，且這麼做讓人可以更容易取得想要了解的知識，我們也可以將這些寶貴資料的副本送到友好機構供人參閱。」

西藏檔案文獻圖書館總監格西拉多（圖）表示，正將館藏數位化，以利宣揚西藏傳統的文化與知識。(中央社)

格西拉多表示，他們8年前開始進行數位化工作，將12世紀至今的智慧與歷史以更現代化的方式保存，目前有兩人專門負責此事，受限人力、設備、經費等問題，數位化進度較慢，目前僅20%完成