馬約特島氣旋加人禍釀悲劇 居民嘆被法國遺忘

強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲法屬馬約特島（Mayotte），是島上90年來最強颱風，島上多處房屋倒塌、停水停電。(路透)

強烈氣旋奇多肆虐法屬馬約特島，恐造成數百人喪命，島上房屋倒塌，一片混亂。馬約特島是法國最貧困省分，基礎建設不足，居民抱怨被法國政府遺忘、拋棄，長年人為疏忽使天災後果更加嚴峻。

強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte），是島上90年來最強颱風，島上大多房屋倒塌，許多區域停水、停電。

法國內政部今天宣布，遭強風重創的馬約特島將於當地晚間10時至凌晨4時實施宵禁，作為防止趁火打劫的安全措施。

馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）甚至告訴電視台Mayotte La 1ère：「我認為肯定會有數百人（罹難），也許會將近1000人或甚至數千人」，且破壞已達到難以準確計算總數的程度。

當地公民團體負責人蘇拉（Safina Soula）向費加洛報（Le Figaro）表示，眼前是從未見過的混亂場景，許多人已無乾淨的飲用水，加上醫療條件差，霍亂等傳染病可能隨時爆發。

這場悲劇，是天災，也是人禍。氣候變遷 ，海島本就脆弱，且當地各方多年來就不斷警告，天災準備不足。

作為法國最貧窮的一省，法國內部許多聲音正在檢討馬約特島長久積累的結構性問題，表示這次災害是反思法國對該島治理的時機。

有專家認為，馬約特如今的狀況，其實是能預測到的。環境地理學專家隆傑佩（Esméralda Longépée）指出，「若類似強度的氣旋登陸留尼旺島，跟馬約特情況相比，不會造成那麼多的傷亡與損失」。隆傑佩希望法國政府學到教訓，終結馬約特島極度脆弱的處境。

馬約特有30萬居民，被危險與貧窮包圍，島上77%居民生活在貧窮線之下。基礎建設不足、穩固房屋缺乏，強風大雨輕易吹翻破舊房舍與貧民窟帳篷，種種因素都導致災難後果更加嚴峻。

強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲法屬馬約特島（Mayotte），是島上90年來最強颱風，島上多處房屋倒塌、停水停電。(美聯社)

此外，該島也因地理位置而飽受非法移民衝擊。馬約特距離全球最貧窮國家之一的葛摩聯邦（Comoros）僅60多公里之遙，常有難民偷渡，島上有近一半居民都是外國人。法國過去曾發起「復原行動」（opération Wuambushu），拆除貧民窟並遣返非法移民。要求政府取消該島屬地主義並加強邊界控管的訴求也越來越強烈。

馬約特極右派國民聯盟（RN）議員巴馬納（Anchya Bamana）對局勢感到不滿，因為在此之前，馬約特人民就已因不同原因而深陷難關，包括爆滿的學校與醫院、缺水、治安差、被拋棄的未成年人與不良居住環境。

「我們身處熱帶氣旋 區，也不是第一次有強颱襲來。馬約特島和馬約特的法國人被國家遺忘。我們民意代表長久以來不斷警示這些大量湧入的非法移民，而我們的公共服務沒有能力接受這麼多的人口」。

奇多離境後，巴馬納又再度致函新總理白胡（François Bayrou），寫道：「法國如今承受所有層面的責任。」她呼籲政府解決問題，「以拯救印度洋上法國這片因歷屆政府拋棄而遭受巨大痛苦的地區」。

右翼共和黨（LR）議員卡馬汀（Mansour Kamardine）過去幾年來也不斷警告政府。他最近關於法國海外屬地重大天然風險管理的報告就指出，政府預算「以不平等地方式協助不同海外屬地」。

他控訴，撥給海外屬地的預算中，有超過90%都是給馬丁尼閣島和瓜德羅普；馬約特島獲得的比例則非常少，並表示，現在政府大動員是好事，但手邊的資源相當缺乏，也需要歐洲的團結協助。