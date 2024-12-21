我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

杜拜巧克力限售暴紅 山寨版也搶空 德男走私45公斤轉售

綜合報導
英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」。(取材自臉書)
英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」。(取材自臉書)

杜拜開心果夾心巧克力，吸引大量名人和網紅拍片分享，但只在部分國家出售，引起部分歐洲國家的民眾以高價瘋搶，德國出現「山寨版」依然搶購一空。另有一名德國男子見有利可圖，從瑞士走私45公斤到德國轉售被發現，按網上炒價計算的話，總值約8.8萬歐元（約9.2萬美元）。他承認罪行並補交920歐元（約967.9美元）罰款。

香港經濟日報報導，英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」，主打以手工方式製作一款款有不同夾心的巧克力，其中開心果夾心口味最受追捧。

英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert...
英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」。(取材自臉書)

社交平台TikTok的美食KOL Maria Vehera上載影片分享這款巧克力後，這款巧克力於網上掀起熱潮，相關影片的瀏覽次數甚至過億。

FIX這款開心果巧克力11月16日在瑞士正式發售，這款巧克力的官方定價為每排15歐元（約15.7美元），幾分鐘內就被搶購一空。

德國民眾也非常喜愛FIX的開心果巧克力，網上炒價甚至超過100歐元（約105美元）。

瑞士蓮11月也在德國推出自家版本的杜拜巧克力。(美聯社)
瑞士蓮11月也在德國推出自家版本的杜拜巧克力。(美聯社)

瑞士巧克力生產商瑞士蓮（Lindt）11月也推出自家版本的杜拜巧克力，售價高達每塊20歐元（約21美元），引發德國民眾冒著嚴寒排隊購買。

有港媒報導，杜拜巧克力在法國也很受歡迎。不過，FIX開心果巧克力只在部分國家出售，引起部分歐洲國家的民眾以高價瘋搶，而這股巧克力旋風也掀起全球各地的「山寨版」如雨後春筍般出現。

瑞士蓮推出自家版本的杜拜巧克力，顧客在德國亞琛分店外大排長龍。(美聯社)
瑞士蓮推出自家版本的杜拜巧克力，顧客在德國亞琛分店外大排長龍。(美聯社)

報導指出，受這股風潮啟發，32歲的德國人法克羅（Ali Fakhro）在柏林經營Abu Khaled Sweets東方糕點糖果店，也開始製作個人版本的杜拜巧克力，經多次嘗試找到最佳配方就是以開心果醬配搭鬆脆口感的的中東酥皮絲製作餡料。他每天在店舖內擺好開心果餡料的杜拜巧克力後，數小時內就被一掃而空。

此外，由於網上每塊杜拜巧克力賣到近100歐元甚至300歐元。一名德國男子見有利可圖，上月初試圖從瑞士走私243排巧克力到德國轉售。這批巧克力總重量達45公斤，按網上炒價計算的話，總值約8.8萬歐元。該男子於海關被發現走私巧克力，他承認罪行並補交920歐元（約967.9美元）罰款。

德國 埃及 香港

上一則

胡志明市近20萬人窩居 住房不足4㎡ 越南掃蕩陷兩難

下一則

巴西回收廠股價 今年來股價狂飆1130% 當局緊盯

延伸閱讀

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選
德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料

德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料
德國會信任投票案在即 蕭茲料將闖關失敗

德國會信任投票案在即 蕭茲料將闖關失敗
涉綁架華盛頓州餐館員工 中走私者認罪 面臨最高8年監禁

涉綁架華盛頓州餐館員工 中走私者認罪 面臨最高8年監禁

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了