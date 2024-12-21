杜拜巧克力限售暴紅 山寨版也搶空 德男走私45公斤轉售

英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」。(取材自臉書)

杜拜開心果夾心巧克力，吸引大量名人和網紅拍片分享，但只在部分國家出售，引起部分歐洲國家的民眾以高價瘋搶，德國 出現「山寨版」依然搶購一空。另有一名德國男子見有利可圖，從瑞士走私45公斤到德國轉售被發現，按網上炒價計算的話，總值約8.8萬歐元（約9.2萬美元）。他承認罪行並補交920歐元（約967.9美元）罰款。

香港 經濟日報報導，英國裔埃及 企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」，主打以手工方式製作一款款有不同夾心的巧克力，其中開心果夾心口味最受追捧。

英國裔埃及企業家Sarah Hamouda設立的甜品品牌「FIX Dessert Chocolatier」。(取材自臉書)

社交平台TikTok的美食KOL Maria Vehera上載影片分享這款巧克力後，這款巧克力於網上掀起熱潮，相關影片的瀏覽次數甚至過億。

FIX這款開心果巧克力11月16日在瑞士正式發售，這款巧克力的官方定價為每排15歐元（約15.7美元），幾分鐘內就被搶購一空。

德國民眾也非常喜愛FIX的開心果巧克力，網上炒價甚至超過100歐元（約105美元）。

瑞士蓮11月也在德國推出自家版本的杜拜巧克力。(美聯社)

瑞士巧克力生產商瑞士蓮（Lindt）11月也推出自家版本的杜拜巧克力，售價高達每塊20歐元（約21美元），引發德國民眾冒著嚴寒排隊購買。

有港媒報導，杜拜巧克力在法國也很受歡迎。不過，FIX開心果巧克力只在部分國家出售，引起部分歐洲國家的民眾以高價瘋搶，而這股巧克力旋風也掀起全球各地的「山寨版」如雨後春筍般出現。

瑞士蓮推出自家版本的杜拜巧克力，顧客在德國亞琛分店外大排長龍。(美聯社)

報導指出，受這股風潮啟發，32歲的德國人法克羅（Ali Fakhro）在柏林經營Abu Khaled Sweets東方糕點糖果店，也開始製作個人版本的杜拜巧克力，經多次嘗試找到最佳配方就是以開心果醬配搭鬆脆口感的的中東酥皮絲製作餡料。他每天在店舖內擺好開心果餡料的杜拜巧克力後，數小時內就被一掃而空。

此外，由於網上每塊杜拜巧克力賣到近100歐元甚至300歐元。一名德國男子見有利可圖，上月初試圖從瑞士走私243排巧克力到德國轉售。這批巧克力總重量達45公斤，按網上炒價計算的話，總值約8.8萬歐元。該男子於海關被發現走私巧克力，他承認罪行並補交920歐元（約967.9美元）罰款。