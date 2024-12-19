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被酸「嫁馬克宏是戀童癖」 法第一夫人怒告4網友

綜合報導
法國第一夫人布麗姬與總統馬克宏當年因師生戀結為夫妻，相差24歲的年齡差異一直備受各界關注；圖為日前兩人參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。（路透）
法國第一夫人布麗姬與總統馬克宏當年因師生戀結為夫妻，相差24歲的年齡差異一直備受各界關注；圖為日前兩人參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。（路透）

法國第一夫人布麗姬．馬克宏(Brigitte Macron)自從馬克宏當總統起，長期遭受網路霸凌，師生戀的故事，成為法國最被討論的議題，不少網友不只攻擊她的年齡、批評她跟丈夫當年是「戀童癖」，甚至還有人說布麗姬本來是男性。面對這些惡意攻擊，布麗姬於2023年8月對4名網友提起刑事訴訟，將於2025年7月進行審判。

今年71歲的布麗姬和47歲的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)相差24歲，他們是在中學認識，兩人結為夫妻前，布麗姬曾經有過一段婚姻，並且育有3名子女，他們在祕密相愛長跑15年後，終於在2007年登記結為夫妻至今。這段故事，也隨著馬克宏逐漸在法國政壇展露頭角，不斷被挖出和放大檢視。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導，因為馬克宏1992年和布麗姬交往時還是學生，年僅15歲，網友留言批評她是「戀童癖」，甚至還有人散播她是「男性」的謠言。

40歲男子普瓦松-阿特蘭(Aurelien Poirson-Atlan)，以網名「佐伊．薩根」(Zoe Sagan)活躍於各大社群媒體。他經常發表陰謀論內容，還發文聲稱布麗姬本來是男性，本名叫做「尚-米歇爾．特羅涅克斯」(Jean-Michel Trogneux)。但這個名字其實是布麗姬哥哥的名字，布麗姬婚前的姓氏便是特羅涅克斯(Trogneux)。

除了普瓦松-阿特蘭之外，還有另外3名被告，分別是64歲的尚-盧克．M(Jean-Luc M.)、55歲的貝特朗．S(Bertrand S.)和53歲的尚-克裡斯托夫．D(Jean-Christophe D.)。檢察官聲明指出，這4名男子被指控犯下「網路霸凌和煽動犯罪」，若罪名成立，最高可判處2年有期徒刑。

法國第一夫人布麗姬．馬克宏與總統馬克宏當年因師生戀結為夫妻，相差24歲的年齡差異...
法國第一夫人布麗姬．馬克宏與總統馬克宏當年因師生戀結為夫妻，相差24歲的年齡差異一直備受各界關注；圖為日前兩人參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。（路透）

馬克宏 刑事訴訟 社群媒體

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