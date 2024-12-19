被酸「嫁馬克宏是戀童癖」 法第一夫人怒告4網友

法國第一夫人布麗姬與總統馬克宏當年因師生戀結為夫妻，相差24歲的年齡差異一直備受各界關注；圖為日前兩人參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。（路透）

法國第一夫人布麗姬．馬克宏 (Brigitte Macron)自從馬克宏當總統起，長期遭受網路霸凌，師生戀的故事，成為法國最被討論的議題，不少網友不只攻擊她的年齡、批評她跟丈夫當年是「戀童癖」，甚至還有人說布麗姬本來是男性。面對這些惡意攻擊，布麗姬於2023年8月對4名網友提起刑事訴訟 ，將於2025年7月進行審判。

今年71歲的布麗姬和47歲的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)相差24歲，他們是在中學認識，兩人結為夫妻前，布麗姬曾經有過一段婚姻，並且育有3名子女，他們在祕密相愛長跑15年後，終於在2007年登記結為夫妻至今。這段故事，也隨著馬克宏逐漸在法國政壇展露頭角，不斷被挖出和放大檢視。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導，因為馬克宏1992年和布麗姬交往時還是學生，年僅15歲，網友留言批評她是「戀童癖」，甚至還有人散播她是「男性」的謠言。

40歲男子普瓦松-阿特蘭(Aurelien Poirson-Atlan)，以網名「佐伊．薩根」(Zoe Sagan)活躍於各大社群媒體 。他經常發表陰謀論內容，還發文聲稱布麗姬本來是男性，本名叫做「尚-米歇爾．特羅涅克斯」(Jean-Michel Trogneux)。但這個名字其實是布麗姬哥哥的名字，布麗姬婚前的姓氏便是特羅涅克斯(Trogneux)。