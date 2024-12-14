拚生育率 東京都廳明年4月試行周休3日「更有空帶小孩」

東京都廳將自2025年4月起允許員工周休三日，希望藉此扭轉低生育率。(美聯社)

日本 人口今年恐連續第16年下降，為了提高日本低迷的出生率，「金融時報」報導，東京都政府預計從2025年4月開始進行一項實驗性方案，將允許東京都政府員工採用「四上三下」方式，來實現工作與生活的平衡，預計將有數千名都廳員工受惠。

據央廣報導，東京都知事小池百合子在近日一場東京議會會議上表示：「我們將繼續以靈活的方式審視我們的工作方式，讓沒有人會因為生育和照顧孩子等生活事件而犧牲自己的職業生涯，因此制定了每周工作四天的計畫。」她補充說，賦予婦女平衡權力的目標，對日本來說是一個長期存在的問題，而且該國「遠遠落後於世界其他國家」。

報導指出，東京政府的專案計畫將於2025年4月開始，可讓員工調整工作時間，每周可自由的選擇一天休假，這項計畫將使數千名都廳僱員受惠。

東京都政府希望看到一周只上四天班的神奇力量。而根據最新統計，2024年日本嬰兒出生數，創下自1899年有紀錄以來首次跌破70萬。而從2012年至2022年間，東京出生的嬰兒數量下降了15%以上。

從理論上來說，更多的非工作時間和更大的靈活性應該會讓扶養小孩變得不那麼令人畏懼。而東京這次的每周上班四天的實驗，則是參考了日本各地縣和城鎮地方政府的類似計畫。

隨著人口數不斷下滑，東京解決低出生率問題的努力也變得越來越絕望。東京都政府今年推出了約會應用程式，希望透過與該軟體的官方關聯以及嚴格的會員規則來緩解擔憂並吸引認真組建婚姻和家庭的用戶。

除此之外，日本東京都計劃從明年9月開始為所有學齡前兒童提供免費日托服務，這是提高日本低生育率的努力之一，而東京此前已為夫婦第二胎及後來的孩子提供免費日托服務，如今政策將擴大到第一胎，旨在減輕家庭的經濟負擔。

另據報導，東京都知事小池百合子日前宣布該計劃時說：「日本正面臨兒童數量下降的危機，而且這種危機不會消失。」她補充說，「刻不容緩」，必須解決這個問題，這與首相和其他官員對迫在眉睫的人口危機的警告如出一轍。東京人口達1400萬，該政策是日本地區層面的首個此類舉措。

目前，日本的在職父母可以享受公共日間托兒服務，但日本政府正計劃將這項服務擴大到所有家庭。