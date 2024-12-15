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下班不再喝一杯…日居酒屋今年關160間 遇近年最大倒閉潮

綜合報導
人們在日本東京 Ameyoko 購物區的居酒屋享用飲料和食物。示意圖。(路透)
人們在日本東京 Ameyoko 購物區的居酒屋享用飲料和食物。示意圖。(路透)

日本「每日經濟新聞」報導，日本餐飲業正經歷10年來最大倒閉潮，今年頭9個月餐飲店倒閉數量達650家，按年增加16.5%。

倒閉店舖中以長期受顧客青睞的居酒屋餐廳最多，共160家，其次是拉麵店、西餐廳、酒吧、夜店、日式料理店。單是東京和大阪兩地的倒閉店舖數量便佔總數29.8%。以此推算，今年日本全國餐飲倒閉店舖數量可能達到約870家，甚至超過2020年疫情最嚴重時的780家。

居酒屋倒閉數量不斷增加，主因是客戶需求從大型宴會轉向小規模聚餐。以往大公司員工下班後會到居酒屋繼續交流，但這項傳統職場文化在疫情後開始淡化，加上日本國內物價上漲，消費者紛紛緊縮消費，居酒屋來客頻率和消費單價都有所下降。此外，在成本方面，食材和酒類等採購價格居高不下，愈發嚴重的人手不足問題又導致招工困難，店舖日常承擔的電費、燃氣費等費用、土地租金等負擔也在加重，最終造成居酒屋經營環境持續惡化。

日本東京商工研究所早前的數據顯示，今年10月份日本全國企業破產數量達909家，較去年增加14.6%，是自2013年以來，10月企業破產數量首次突破900家。此外，今年1月至10月日本企業破產總數為8,323家，較去年同期增加17.6%。分析指出，隨着日圓貶值和原物料價格上漲，企業獲利進一步受擠壓。此外，由於人工成本上漲等原因，因人手不足導致的企業破產數量幾乎倍增。

日本已連續3年破產企業數增加，且不分行業和地區，破產企業數目都在擴大。數據顯示上半年日本共有74家創立百年以上的企業破產，按年增加95%，創下自2000年有該統計數據以來的同期最高紀錄。

日本 破產 疫情

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