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在養老院認識到結婚…全球「最老新人」夫婦相加202歲

綜合報導
美國一名100歲男子與一名102歲婦人刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄。兩人年齡合計202歲271天。(取材自金氏紀錄官網)
美國一名100歲男子與一名102歲婦人刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄。兩人年齡合計202歲271天。(取材自金氏紀錄官網)

金氏世界紀錄(Guinness World Records)宣布，美國一名100歲男子與一名102歲婦人於今年5月結為夫婦，刷新「全球年齡最大的新婚夫婦」(World's oldest newlyweds)紀錄，年齡合計202歲271天。

金氏紀錄近日撰文指出，美國一名男子伯尼(音譯，Bernie Littman)與婦人馬喬裡(音譯，Marjorie Fiterman)在費城的一間養老院內居住，兩人在一次化妝舞會上相識後墮入愛河，交往9年後決定共結連理，且兩人之前均有一段超過60年的婚姻，不過伴侶均而離世。

有趣的是，兩人年輕時原來同一時期就讀賓夕凡尼亞大學(University of Pennsylvania)，兩人主修不同科目，並不相識。

後來，伯尼成為一名工程師，而馬喬裡則成為一名教師，他們在養老院偶遇前從未相遇，金氏紀錄特別發片祝賀全球「最老新人」共諧連理。

新郎的孫女莎拉(音譯，Sarah Sicherman)表示，他們全家都為這對「新人」感到非常激動，認為他們非常幸運能遇到彼此，並成為對方的依靠。

莎拉又說，她們全家原以為爺爺因年事已高，不會再婚，所以當得悉他的決定後，感到十分驚喜。她欣喜地指出：「他們都喜歡對方的幽默以及智慧，他們同時讓彼此保持年輕。」

伯尼表示，他長壽和快樂的祕訣在於保持閱讀和學習新知，馬喬裡則稱白脫牛奶是她長壽最大的祕訣。

美國一名100歲男子與一名102歲婦人刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄。兩...
美國一名100歲男子與一名102歲婦人刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」紀錄。兩人年齡合計202歲271天。(取材自金氏紀錄官網)

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