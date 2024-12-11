「清酒釀造」列聯合國非遺 日駐聯大使：是神聖的禮物

日本清酒獲聯合國教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。（美聯社）

在數百年歷史山頂倉庫釀造、在居酒屋品嘗、在婚禮中飲用，日本 清酒或許比享譽世界的壽司更「日本」。清酒近日獲聯合國 教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。

美聯社報導，在日本烹飪傳統中扮演要角的清酒，近日獲聯合國教育科學文化組織(UNESCO)列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)。

在巴拉圭盧克(Luque)舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會成員投票 認可世界各地45種文化習俗和產品，包括巴西白起司、加勒比海木薯麵包和巴勒斯坦橄欖油肥皂。

不同於聯合國教科文組織的世界遺產名錄(World Heritage List)，「人類非物質文化遺產」是頒給值得獲認可的不同文化產品和習俗。

日本代表團對盧克這項宣布表示歡迎。

日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大對美聯社表示：「清酒被認為是神聖的禮物，對日本社會和文化活動至關重要。」

米是釀酒的關鍵，要歸類為日本清酒的產品，釀製時所用的米必須是日本米。

代表團表示，這不僅是認同釀造高品質清酒的工藝，也是在向可追溯至1000年前的傳統致敬。加納雄大則表示：「這對日本和日本人來說意義重大，能讓大家對傳統清酒釀造重燃興趣。」