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罕見的聖誕「點燈人」 點亮布拉格煤氣燈 重現1940浪漫

中央社布拉格專電
布拉格僅有在降臨期（Advent）期間，也就是聖誕前的準備期，才會出現「點燈人」手動點燃煤氣燈。(中央社)
布拉格僅有在降臨期（Advent）期間，也就是聖誕前的準備期，才會出現「點燈人」手動點燃煤氣燈。(中央社)

邁入12月份，捷克首都布拉格的查理大橋上出現一位「點燈人」，他用一根長桿拉動煤氣燈開關，幾秒後先冒出藍色火焰，接著燈座便散發暖色黃光，吸引了許多遊客圍觀拍照，眾人在煤氣燈亮起的那刻歡呼。

如今「點燈人」屈指可數，因為歐洲大部分煤氣燈都採自動化點亮，煤氣燈作為照明燈也變得少見。在過去，煤氣燈是許多歐洲城市主要的街道照明方式，但現代化後大多數城市改用電燈。

據布拉格晨報(Prague Morning)報導，布拉格僅有在降臨期(Advent)期間，也就是聖誕前的準備期，才會出現「點燈人」手動點燃煤氣燈。

點燈人扎科維奇(Jan Žákovec)。（取材自Ｘ平台）
點燈人扎科維奇(Jan Žákovec)。（取材自Ｘ平台）

點燈人扎科維奇(Jan Zákovec)身高205公分，他是點燈人協會的副會長，也是煤氣博物館的負責人。他笑著說，世上點燈人很少，他僅認識波蘭、白俄羅斯、倫敦的點燈人。

煤氣燈在1847年出現在布拉格街道上，到了1940年整座城市有近9000盞煤氣燈，直到1985年大多數煤氣燈改為電燈。

然而，2002年，布拉格在市中心部分地區重新安裝煤氣燈，為城市營造獨特、浪漫的氛圍，查理大橋也在2010年安裝煤氣燈。

點燈人正準備一一點亮查理大橋周邊的煤氣燈，也讓小朋友參與其中。(中央社)
點燈人正準備一一點亮查理大橋周邊的煤氣燈，也讓小朋友參與其中。(中央社)

扎科維奇回憶2002年時，人們在街上點亮第一批9盞煤氣燈，並舉行小型慶祝活動，重溫城市過去的照明方式。當時許多公司代表到場參與，而扎科維奇作為煤氣公司的代表，便向眾人講述煤氣燈的歷史。他說：「當需要點亮燈時，曾有人說：『你最高，由你來點。』於是，我就這樣開始了。」

扎科維奇說，如今整條「皇家大道」(Royal Way)幾乎都有煤氣燈，從火藥塔到舊城廣場、卡爾洛瓦街(Karlova Street)，另一段則沿著騎士街(Rytírská Street)到煤炭市場(Uhelný Trh)，都有煤氣燈照亮。

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