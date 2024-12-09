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不能問小孩要什麼禮物…倫敦「聖誕老人學校」說該這樣做

綜合報導
聖誕老人是聖誕節的標配，圖為匈牙利首都布達佩斯，舉辦聖誕老人跑步活動，吸引大約2000人參加。（新華社）
聖誕老人是聖誕節的標配，圖為匈牙利首都布達佩斯，舉辦聖誕老人跑步活動，吸引大約2000人參加。（新華社）

「英國這所學校教你如何成爲一個合格的聖誕老人」；提到聖誕節，多數人會馬上想到「聖誕老公公」，在英國倫敦有一間「聖誕老人學校」，專門訓練學生如何成為「專業」的聖誕老人，包括經典呼喊，記得馴鹿的名字，最重要的，就是要讓小孩開心。

聖誕老人學生：「1…2…3…吼吼吼。」倫敦這所專門為聖誕老人開設的學校，每年都會開課，教導學生如何扮演稱職的聖誕老人，他們要學會用各種語言，祝賀聖誕節快樂，還要訓練應變能力，回答小朋友天馬行空的問題。

聖誕老人訓練師勒維爾：「今年人們特別需要更多歡樂，需要更多魔法，這就是聖誕老人能帶來的。」

一個合格的聖誕老人必須擁有這些技能：首先，當然要記得世界上的所有小朋友名字。

其次，千萬不要向孩子問出「聖誕節你想要什麼」這樣糟糕的問題，這代表聖誕老人根本還沒看他們的信，不能讓孩子們覺得自己被聖誕老人遺忘了；「你可以開玩笑說，我知道你最想要的禮物是一罐醃洋蔥！孩子們通常會笑著說不。」

至於聖誕老人的呼喊，有學生說最重要的就是「氣勢」；「有些人輕聲喊吼吼吼，也有些人稍微有節奏一的吼吼吼」，「但如果你是用吼~~吼~~吼~~，你就會發現，這才真的是人們在聖誕夜時抬頭望夜空，心中會聽到的聲音。」

聖誕節

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