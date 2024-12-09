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「魷魚遊戲2」大頭娃娃現身巴黎 近千人瘋玩123木頭人

綜合報導
「魷魚遊戲」在巴黎著名的香榭麗舍大道中央玩「123木頭人」。(取材自Instagram)
「魷魚遊戲」在巴黎著名的香榭麗舍大道中央玩「123木頭人」。(取材自Instagram)

全球暴紅韓劇「魷魚遊戲」(Squid Game)第二季將於12月26日上線，Netflix法國分公司為宣傳該劇，在巴黎著名的香榭麗舍大道中央，還原「123木頭人」遊戲場景，還邀請當地大批粉絲一同親身體驗這項刺激的遊戲活動。

這次活動開放報名後幾小時內，就有5萬人登記參加，最終隨機選出909名幸運兒，當天現場則有1萬人擠在大道兩旁為選手加油，直播高峰期有25萬人在線觀看。活動由法國Netflix策劃，以慶祝第二季回歸，「魷魚遊戲」講述456名玩家，為了爭奪456億韓元的獎金，參與了一系列致命遊戲。

據韓聯社報道，這次大頭娃娃樹立在凱旋門對面大道盡頭，456名參加者如劇中演員般穿上綠色運動服，由3名法國網紅擔任隊長，聚集在距離大頭娃娃200米遠的起點向其奔跑。

現場播放大頭娃娃的歌聲，遊戲限時5分鐘，參加活動的參賽者必須一邊注意大頭娃娃，一邊盡快跑到終點線。

在遊戲開始的口令響起後，參賽者們蜂擁而上，法國版的口令是「un, deux, trois, soleil」，口令一結束，所有人立刻停下動作，僵停在原地。雖然現場沒有像劇中一樣埋伏狙擊手，但參賽者們只敢轉動眼珠，沒有人敢輕舉妄動，因為參加者身上均裝有感應器，若犯規移動便會被工作人員立即帶走，代表如同劇中參賽者會被開槍射死。

不過，遊戲當日巴黎的體感溫度只有攝氏4度以下，有女參賽者因為天氣寒冷鼻涕直流，也不敢動手擦掉，還有參賽者跑得太快跌倒，場面有趣。

「123木頭人」遊戲是這部劇集在第一季時令人形象深刻的場景之一，不少劇迷對這個遊戲頗感興趣。Netflix法國分公司發言人Joachim Trier表示：「法國有許多熱愛「魷魚遊戲」的粉絲，我們思考著如何慶祝第二季的回歸，最後想出了這個活動。」

除了這次活動，本公司還將邀請2800名「魷魚遊戲」粉絲到巴黎市中心的大型電影院，搶先觀賞第二季的前2集。

大頭娃娃樹立在凱旋門對面大道盡頭。(取材自X平台)
大頭娃娃樹立在凱旋門對面大道盡頭。(取材自X平台)
「魷魚遊戲」在巴黎著名的香榭麗舍大道中央玩「123木頭人」。(取材自X平台)
「魷魚遊戲」在巴黎著名的香榭麗舍大道中央玩「123木頭人」。(取材自X平台)

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