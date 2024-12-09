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「葛來分多寶劍」違法？日本哈利波特影城販售 太鋒利被停賣

綜合報導
哈利波特電影中的葛來分多寶劍。（取材自X平台）
哈利波特電影中的葛來分多寶劍。（取材自X平台）

日本東京華納兄弟哈利波特影城(Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter)在2023年開幕後，就吸引大批影迷朝聖。園方推出多款紀念品「吸金」，其中一款是1比1仿製的葛來分多寶劍(Godric Gryffindor's sword)，不過日本警方指出其寶劍太鋒利，可能違反法例，持有或犯法。

「衛報」及日本放送協會(NHK)等傳媒報道，根據華納兄弟的網站顯示，葛來分多寶劍全長86公分，由不鏽鋼製造，網站形容「真實地重現了葛來分多寶劍」。

這把劍在限時發售後，東京警視廳認為，葛來分多寶劍的邊緣太過鋒利，因此通知華納兄弟，無牌持有這個產品的人士可能違反1958年通過的槍械及刀劍法律「銃炮刀劍類所持等取締法」(簡稱銃刀法)。

另據報導，這把寶劍光是在2023年5月至2024年4月期間就成功售出超過350把，隨著日本警方意識到其潛在的違法行為，目前哈利波特影城所屬的「華納兄弟日本影城」(Warner Bros Studio Japan)已發出日文、英文的線上公告，線上和實體店鋪目前均暫停販售，同時呼籲買家將寶劍退貨，並獲得全額退款。

「葛來分多之劍」長達86公分，售價為每把3萬日圓。（取材自X平台）
「葛來分多之劍」長達86公分，售價為每把3萬日圓。（取材自X平台）
哈利波特電影中的葛來分多寶劍。（取材自X平台）
哈利波特電影中的葛來分多寶劍。（取材自X平台）

日本 哈利波特

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