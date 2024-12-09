「葛來分多寶劍」違法？日本哈利波特影城販售 太鋒利被停賣

哈利波特電影中的葛來分多寶劍。（取材自X平台）

日本 東京華納兄弟哈利波特 影城(Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter)在2023年開幕後，就吸引大批影迷朝聖。園方推出多款紀念品「吸金」，其中一款是1比1仿製的葛來分多寶劍(Godric Gryffindor's sword)，不過日本警方指出其寶劍太鋒利，可能違反法例，持有或犯法。

「衛報」及日本放送協會(NHK)等傳媒報道，根據華納兄弟的網站顯示，葛來分多寶劍全長86公分，由不鏽鋼製造，網站形容「真實地重現了葛來分多寶劍」。

這把劍在限時發售後，東京警視廳認為，葛來分多寶劍的邊緣太過鋒利，因此通知華納兄弟，無牌持有這個產品的人士可能違反1958年通過的槍械及刀劍法律「銃炮刀劍類所持等取締法」(簡稱銃刀法)。