小心腦腐？牛津2024代表字brain rot 成Z世代新標籤

人們過度吸收社群的短幅資訊，可能形成注意力不集中、認知能力下降等問題。（美聯社）

「牛津字典」12月2日公布2024年度代表字「brain rot」，中文略可譯為「大腦腐蝕」或「腦爛」，意指接收太多瑣碎資訊而造成大腦吸收與思考能力下降。儘管這樣的焦慮在電視時代已經存在，但仍反映出傳播科技對人類世界的影響，仍透過社群媒體 繼續加劇。

2007年，蘋果公司的喬布斯(Steve Jobs)著一襲高領黑衫，宣布推出「革命性網路設備」——第一代iPhone，全人類「滑」手機的時代正式揭幕。2009年，流量分析指 Facebook 為全球使用者最活躍社群媒體；同年「開心農場」在台灣爆紅，而中國在烏魯木齊七五事件後封鎖Facebook與Twitter等社群媒體。

媒體低品質內容造成

時間來到2024年，最新年度代表字「brain rot」，根據「牛津英語字典」(Oxford English Dictionary)定義，「大腦腐蝕」是指人的心靈與智力有所退化，其原因是出於過度消費瑣碎的、無挑戰性的資訊(特指網路內容)或那些「刻意使人退化」的資訊。這並非危言聳聽，許多專家已發現，近年人們沉溺於社群媒體上的低品質內容，恐造成普遍心智能力降低。光是在2023至2024年間，這個詞彙的使用頻率暴增了230%。

日常生活壓力大、資訊疲乏等原因，都讓全球人們愈來愈依賴社群媒體上的短淺內容。 （美聯社）

「brain rot」一詞的出現時代相當早，是在1854年美國作家梭羅(Henry David Thoreau) 知名散文集「湖濱散記」(Walden)。梭羅在書中批判當時人們輕視複雜思維、偏好簡單概念的傾向，並認為這種傾向將令社會整體的心智努力程度下滑，「整個英格蘭都在努力解決馬鈴薯疫病，為何沒有任何人努力治療大腦腐蝕的病症——明明後者更為廣泛、更加致命？」

從電視普及起 思想淺碟化

對於思想淺碟化的擔憂，從19世紀到21世紀也不曾斷過。電視普及、電視台氾濫的1985年，美國傳播學者波茲曼即在「娛樂至死」中分析，電視讓一切議題都成為日常娛樂及背後危機。波茲曼指出，當資訊量變多，且在家中客廳、任何時段都觸手可得，接收者反而更容易接受簡化有趣的資訊，再嚴肅震撼的消息，都因為資訊的通膨而成了無意義的娛樂材料。

波茲曼承繼麥克魯漢「媒介即訊息」思想，認為資訊娛樂化的重點不僅在節目是否製作精良，更在於知識結構的呈現、人們獲取訊息的感官運作和接收場景等都會因媒介形式改變，進而影響人類行為。例如，實體報紙可以運用排版凸顯事件的重要性與關聯性，網路媒體就比較缺乏這種暗示性功能；而同樣一部賺人熱淚的電影，觀眾持手機在床上放鬆觀看，與坐在電影院和一群人共賞的反應也會不同。

認知過載 導致大腦「癱瘓」

智慧型手機與社群媒體，也讓媒介特性更為複雜——社群媒體的內容又即時、又能歷久彌新(久遠黑歷史隨時能被翻出)；當所有人都能發表內容，個人與公共的資訊界限變得模糊；而因為使用者隨時隨地都能接收資訊，反而會對資訊產生排斥，休閒時間只想滑向更輕鬆愉快的內容。心理學與神經科學界指出，當資訊過多造成「認知過載」(cognitive overload)，大腦處理資訊的功能就會「癱瘓」，引發消極、麻木、無法專心、生產力下降與決策失誤等問題——即是所謂的「大腦腐蝕」。

「牛津字典」官方也指出一項有趣的事實，儘管「brain rot」可能是社群重度使用者遭遇的嚴重問題，尤以從小生長在這種環境下的Z世代和阿法世代(Gen Alpha，2013年後出生者)更需注意，而他們近來也開始注意此現象，年輕族群最愛的TikTok 上就有愈來愈多關於「brain rot」的討論。而為了改善大腦腐蝕危機，澳洲國會已領先全球、在11月底通過法案，禁止16歲以下兒童使用社群媒體，雖然外界還不知道該如何執行，但立法的箇中意涵十分清楚。

「Brain Rot」被選為2024年度代表字，意思是「大腦腐蝕」，該詞被定義為一個人的精神或智力狀態的惡化，特別經常花費數小時無意識地滑看抖音或IG上的短影音。（美聯社）

自2022年以來，「牛津字典」會在年底公布多個熱門新詞，開放網友投票選出該年度代表字。所有入選關鍵字都能反映時代趨勢，今年熱門字也幾乎都跟網路有關。

例如：「dynamic pricing 」(動態定價)：是指企業使用個人化追蹤技術，針對不同消費者提供不同的價格。例如熱門機票和叫車服務可能「愈查愈貴」；或是會員制服務給予新用戶比舊用戶更多的促銷優惠等，相關手法廣泛見於各種產業。

AI 內容氾濫 「Slop」也上榜

「slop」(粗製濫造的AI內容)：因為AI生成工具愈來愈發達，人們愈來愈常看到以假亂真的文章、圖片和影片，移花接木的資訊讓人不知如何反應，這種內容就叫「slop」，單字原意為稀泥、融雪、排泄物等糊爛骯髒的東西。(可能也促成了大腦腐蝕的流行？)

「lore」(背景資訊)：原意為人們流傳下來的知識，在目前流行網路用語中，代稱一個人的小故事或秘密經驗。lore 並不一定是真實或秘密資訊，例如虛擬網紅Vtuber也可以有自己的 lore，才能形成這個角色的「人物設定」。

「Demure」(得體)則是從一段 TikTok 熱門短影音而爆紅，明面意義是指得體或端莊的造型，但實際使用上卻帶點幽默諷刺，強調從樸素簡約的服裝中如何帶出自我意識，也是一個十分重視語境脈絡、亂用時可能令人尷尬的流行詞彙！

「牛津字典」2023年代表字「rizz」，則是從「charisma」縮寫而來的網路用語，意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力，被歸類為Z世代流行語。2022年「牛津字典」代表字則是「Goblin mode」(哥布林模式)，象徵了歷經疫情與戰爭之後，人們自我放縱、懶惰邋遢、甚至貪婪享樂主義，尋找喘息手段的現象。