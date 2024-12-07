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今年最貴車禍 4超跑在奧地利「撞飛」758萬 網友看傻

編譯羅方妤
法拉利跑車LaFerrari價值不菲，圖為法拉利跑車LaFerrari於2013年在第83屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）
法拉利跑車LaFerrari價值不菲，圖為法拉利跑車LaFerrari於2013年在第83屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）

奧地利西部提洛邦（Tyrol）普豐德斯（Pfunds）附近山區公路日前發生一起四輛超跑連環車禍，幸好無人受傷。捲入事故的兩輛法拉利（Ferrari）、一輛麥拉倫（McLaren）和一輛賓利（Bentley）跑車總共價值約600萬英鎊（約758萬美元），英國每日郵報稱這起事故為「今年最貴車禍」。

一輛價值44萬7000英鎊的法拉利812 Superfast跑車和一輛價值400萬英鎊的法拉利LaFerrari跑車相撞。事故發生前，812 Superfast跑車一直在LaFerrari跑車後方行駛，最後在山區公路的急轉彎處相撞。

這場事故引發連鎖反應。一輛價值140萬英鎊的麥拉倫Elva超跑隨後撞上這兩輛法拉利跑車，加劇混亂。最後，一輛價值19萬2000英鎊的賓利Continental GTC也被捲入事故。網友看到事故照片直呼，這些車輛的維修費用比自己這輩子能賺到的錢還多。

警方稱沒有人在這起事故中受傷。一名警方發言人表示，其中一名駕駛說因陽光刺眼影響視線，踩了剎車仍然撞上。駕駛年齡介於40至52歲之間，據稱來自瑞士東部格勞賓登邦（Graubuenden），當局正在調查他們是否有保持足夠安全距離。

法拉利跑車LaFerrari價值不菲，圖為法拉利跑車2812 superfast...
法拉利跑車LaFerrari價值不菲，圖為法拉利跑車2812 superfast於2017年在第87屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）

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