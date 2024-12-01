Google地圖導航到斷橋 印度3男赴婚宴開到沒路墜河亡

印度3名男子被Google地圖誤導開至未完工的高架橋，墜河身亡。（取材自Ｘ平台）

現代人要去不熟悉的地方時，大部分都會使用Google 地圖，因為路標標示很清楚，指引也非常詳細方便，但帶錯路的情況也不少。日前印度 有三名男子使用Google導航開車前往一場婚禮，結果導航卻指引他們開到尚未完工的高架橋，導致三人墜河身亡。

根據「今日印度」報導，日前有三名男子出門參加婚禮，使用Google地圖導航至婚宴會場，然而GPS竟引導他們到一座還在建造中的高架橋，車上三人沒發現異樣繼續前行，開到一半橋面突然終止，汽車從50英尺(約15公尺)高空墜落進拉姆根加河(Ramganga)中，三人全死亡。

BBC報導，這座橋今年稍早因為洪水 坍塌，當地人都知道要避開這座橋，但這三名外地人不知道這件事，現場也沒有路障或告示牌指出這座橋尚未修好。

當局在警方投訴中，提到四名道路部門工程師和一名Google地圖的匿名官員因此遭指控過失殺人。Google發言人表示，正在配合當局進行調查。

這場悲劇意外不僅讓印度殘破的道路基礎建設成為焦點，也引發了有關Google地圖等導航軟體是否應該為這類意外分擔責任的討論。

有些人責怪導航軟體未提供準確資訊，但其他人認為政府沒有封鎖這座橋的過失比較大。

事發直到第二天才有人發現河中的汽車和三人遺體，通報後警方到場進行調查。三具遺體已進行屍檢，確認其中兩人的身分，第三人仍在釐清中。

Google向罹難者家屬致哀，並表示正在積極配合調查，不過家屬譴責政府部門，質疑為何橋梁未完工卻沒有任何路障或警告標示，目前案件仍在調查中。

至於Google地圖是如何判斷導航道路是否需要變更？主要是透過用戶軟體的GPS訊號追蹤道路流量變化，增加代表塞車，減少代表道路較少使用，以及來自政府和用戶的交通堵塞或封路通知。Google地圖前員工暨地圖平台Potter Maps創辦人聶耳也表示，與高車流量相關的投訴或當局通知會優先處理，因為Google沒有人力處理每天數百萬則的用戶回饋和投訴。