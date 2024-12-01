我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

Google地圖導航到斷橋 印度3男赴婚宴開到沒路墜河亡

綜合報導
印度3名男子被Google地圖誤導開至未完工的高架橋，墜河身亡。（取材自Ｘ平台）
印度3名男子被Google地圖誤導開至未完工的高架橋，墜河身亡。（取材自Ｘ平台）

現代人要去不熟悉的地方時，大部分都會使用Google地圖，因為路標標示很清楚，指引也非常詳細方便，但帶錯路的情況也不少。日前印度有三名男子使用Google導航開車前往一場婚禮，結果導航卻指引他們開到尚未完工的高架橋，導致三人墜河身亡。

根據「今日印度」報導，日前有三名男子出門參加婚禮，使用Google地圖導航至婚宴會場，然而GPS竟引導他們到一座還在建造中的高架橋，車上三人沒發現異樣繼續前行，開到一半橋面突然終止，汽車從50英尺(約15公尺)高空墜落進拉姆根加河(Ramganga)中，三人全死亡。

BBC報導，這座橋今年稍早因為洪水坍塌，當地人都知道要避開這座橋，但這三名外地人不知道這件事，現場也沒有路障或告示牌指出這座橋尚未修好。

當局在警方投訴中，提到四名道路部門工程師和一名Google地圖的匿名官員因此遭指控過失殺人。Google發言人表示，正在配合當局進行調查。

這場悲劇意外不僅讓印度殘破的道路基礎建設成為焦點，也引發了有關Google地圖等導航軟體是否應該為這類意外分擔責任的討論。

有些人責怪導航軟體未提供準確資訊，但其他人認為政府沒有封鎖這座橋的過失比較大。

事發直到第二天才有人發現河中的汽車和三人遺體，通報後警方到場進行調查。三具遺體已進行屍檢，確認其中兩人的身分，第三人仍在釐清中。

Google向罹難者家屬致哀，並表示正在積極配合調查，不過家屬譴責政府部門，質疑為何橋梁未完工卻沒有任何路障或警告標示，目前案件仍在調查中。

至於Google地圖是如何判斷導航道路是否需要變更？主要是透過用戶軟體的GPS訊號追蹤道路流量變化，增加代表塞車，減少代表道路較少使用，以及來自政府和用戶的交通堵塞或封路通知。Google地圖前員工暨地圖平台Potter Maps創辦人聶耳也表示，與高車流量相關的投訴或當局通知會優先處理，因為Google沒有人力處理每天數百萬則的用戶回饋和投訴。

他表示，導航軟體不可能會為不幸事故負責，因為在服務條款裡就已載明，用戶的用路安全仍需自行判斷，軟體提供的資訊可能會與實際狀況不同，而且像Google這樣的大平台，要能掌握全球每一條道路的變動和狀況，本身就非常困難。

日前印度發生一起車禍，疑似因為Google地圖導航出錯，導致三人墜落斷橋，引發了...
日前印度發生一起車禍，疑似因為Google地圖導航出錯，導致三人墜落斷橋，引發了導航軟體是否應該為此負責的爭議。(美聯社)

Google 印度 洪水

上一則

全球最小好市多在這 賣馴鹿香腸、補鮭網、防熊噴霧…

下一則

科索沃運河爆炸警逮8人 歐盟：恐怖行動

延伸閱讀

氣旋豐格爾挾豪雨登陸印度南部 清奈機場關閉

氣旋豐格爾挾豪雨登陸印度南部 清奈機場關閉
台灣女婿分飾11角演出 印度觀眾驚艷起立鼓掌5分鐘

台灣女婿分飾11角演出 印度觀眾驚艷起立鼓掌5分鐘
財經簡訊

財經簡訊
印度一場不幸車禍 原來是Google導航出錯導到「死」路

印度一場不幸車禍 原來是Google導航出錯導到「死」路

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說