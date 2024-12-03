學川普飲食7天 英記者體重狂掉 這些副作用超慘

美國總統當選人川普在競選總統期間，曾去速食店炸薯條，並從得來速窗口將薯條遞給「客人」。（美聯社）

美國總統當選人川普 熱愛速食，英國記者模仿川普的飲食習慣一星期，結果令他非常不舒服。川普雖然曾承諾要「讓美國再次健康」，卻轉頭又和屬意的衛生部長小羅勃甘迺迪大吃麥當勞 。不過小羅勃甘迺迪對川普的飲食習慣頗有微詞，曾在Podcast節目中直言川普不是吃肯德基 就是大麥克，「簡直就是毒藥」。

根據「每日電訊報」報導，川普幾乎不吃早餐和午餐、晚餐吃速食、每天喝12瓶健怡可樂取代水、點心是多力多滋。「每日電訊報」的記者戴維斯（Gareth Davies）模仿川普的飲食習慣一星期，並記錄下來。

早、午餐時段戴維斯只能靠健怡可樂和多力多滋撐過去，這讓他非常不舒服，「我覺得我要吐了」，而且營養成分太少，下午3點戴維斯就已飢腸轆轆。

晚餐時段戴維斯可以用麥當勞、肯德基、披薩等速食填飽自己，但是吃完披薩的隔天，「披薩味從我的毛孔裡滲出，有點噁心」。牛排是唯一一道非速食料理，也是戴維斯這一周挑戰以來吃過最好吃的東西。

在模仿川普飲食的這一星期中，戴維斯的手總是冰冷，且開始脫皮，汗水也變得濃稠。他也幾乎沒有去廁所，甚至要逼自己「努力上廁所」，「我的尿就像在擠蜂蜜，但聞起來是牛肉味」，而大號也非常痛苦。

最驚人的是戴維斯的體重竟然少了2.6公斤，但是營養師警告，這並不是減肥的好方法，體重會減輕可能只是因為缺乏攝取水分導致脫水。而戴維斯在這一周中最渴望的的確是水，不論是運動後，還是半夜渴醒，他都只能喝健怡可樂，因此挑戰一結束他就立刻灌水，「我一生中從未如此渴望喝一杯水」。