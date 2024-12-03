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9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

綜合報導
梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）
梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

義大利的梅利斯家族(Melis family)有9個兄弟姊妹，他們的年齡總和有861歲，2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為全球最長壽家族，打破金氏世界紀錄。專家發現，他們午餐必吃三種食物，或有助於長壽

「太陽報」報導這個家族9個手足的年齡加起來有861歲，家中大姊更是活到108歲，他們住在世上五個罕見的長壽地帶之一：義大利撒丁島。

2023年，梅利斯兄弟姊妹出演Netflix紀錄片「活到100歲：藍色地帶的祕密」(Live to 100: Secrets of the Blue Zones)。節目跟隨美國作家Dan Buettner拜訪梅利斯一家，所在地的居民普遍壽命長過平均值。

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姊妹都很長壽，Dan Buettner拜訪梅利斯家族後，這個長壽家族分享他們的飲食祕訣，發現他們午餐必定吃這三道菜。其中一道是一種包含多種豆類食品的湯粉，包含鷹嘴豆、花斑豆和白腰豆等蔬菜。

營養師凱西蒂(Samantha Cassetty)表示，壽命最長、最健康的人每天都會吃半杯到一杯豆子。她說，花斑豆和鷹嘴豆富含營養、蛋白質和纖維，不含膽固醇。

另外，他們每天午餐還會享用酸種麵包，一種透過乳酸桿菌和酵母發酵製成的麵包，在發酵前它們是生麵團，發酵後烘烤製成，烘烤過程中會產生酸味。

凱西蒂表示，自然發酵的酵母麵包不會產生與白麵包相同的血糖值，有助於維持更健康的血糖水平，避免因高血糖而導致胰島素阻抗和第2型糖尿病。

用過午餐之後，梅利斯一家還會喝一小杯紅酒，每杯2至3盎司(約59到88毫升)。凱西蒂提出，適量飲酒有助提高「好膽固醇」(即高密度膽固醇，HDL)水平，並分析可能因為以上健康飲食的祕訣，梅利斯家族中才能有多位百歲老人

據衛報報導，家族大姊康索拉塔·梅利斯 (Consolata Melis) 於2015年去世，享壽108歲，是鎮上存活最年長的公民。

義大利 Netflix

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