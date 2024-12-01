全球最大麥當勞在這 唱卡拉OK、看魔術…還有獨賣商品

位於佛州奧蘭多市中心的麥當勞，是世界上最大的麥當勞。（視頻截圖）

麥當勞 遍及全球，在很多國家都有店舖，但位於佛羅里達州奧蘭多的一間麥當勞別具特色，不僅是世界上最大的麥當勞，菜單上還有其他麥當勞沒有的品項，店內還有魔術秀、卡拉OK、遊戲機等，讓大人小孩都玩到捨不得走。

Food Republic報導，建於1976年、位於奧蘭多市中心的麥當勞共三層樓，占地1萬9千平方英尺，官方名稱為「世界上最大的娛樂麥當勞」，但大家都稱它為Epic McD。

報導指出，Epic McD的地點靠近環球影城和迪士尼 世界，24小時營業，沒有公休日，很多網紅去過該店拍影片朝聖。

報導指出，該間麥當勞有兩層樓高的兒童遊戲室，店內還有很多娛樂活動，例如卡拉OK、魔術秀、桌遊、遊戲機遊樂區、一個有很多魚的大魚缸，甚至還有麥當勞主題的拍貼機，這些設施能讓顧客在等待餐點時不會無聊。但此外，該間麥當勞和其他麥當勞最大的不同，在於菜單上有很多該店的獨賣商品。

Epic McD販賣窯烤披薩。（視頻截圖）

報導指出，Epic McD販賣披薩，而且是放進磚窯烤製的窯烤披薩，還有客製化義大利 麵，顧客可以自己選擇麵條、醬料和配料，此外還有費城牛肉起司三明治和帕尼尼。

早餐時段提供的餐點有比利時鬆餅、煎蛋及火腿乳酪法式吐司。