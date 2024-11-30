全球首部 歐盟AI法案生效 盼化監管為競爭優勢追美趕中

歐洲議會2023年6月14日以壓倒性票數，通過全球第一個人工智慧法案，2024年8月正式生效。(路透)

歐盟 人工智慧法案（AI 法案）今年8月1日生效，是全球首部規範AI開發和應用的法律，歐洲理事會也宣布「人工智慧與人權、民主、法治綱要公約（AI公約）」9月開放參與協商的各國簽署。歐洲AI發展落後美國和中國，立法卻跑第一，法國總統馬克宏 明言，歐盟AI法案用意之一是將監管措施化為競爭優勢，盼歐洲AI發展迎頭趕上。

根據世界智慧財產權組織（WIPO）的數據，以當今AI領域最熱門的生成式AI而言，過去十年，中國提交超過3萬8000項專利申請，美國6276項，接著依序是南韓、日本、印度。

專利數目是重要指標，這個數字可以說明為何美國要加強限制AI相關高科技產品銷往中國，而AI專利前5名沒有任何歐洲國家。難怪馬克宏會承認，中國與美國對AI的投資比歐洲多得多，「歐洲人有點落後」。他認為，歐盟應建立自己專有的AI模型，和華府與北京平起平坐。

AI法案是歐盟的招數之一。法案由歐盟執委會於2021年4月提案，2024年3月由歐洲議會通過，5月獲歐盟成員國批准，8月生效。法案為歐盟制定全面且一致的管理架構，目的是防範AI產生的負面影響。

AI依風險程度分為四級

法案適用提供歐盟市場AI系統的企業和位於第三國的AI系統提供商，也就是美國和中國的AI業者想在歐盟營運都要遵守。

法案依據風險程度將AI系統區分為四級，若屬不可接受風險將被禁用，最小風險則幾乎不管理。

在「不可接受風險」中，AI的應用若與歐盟價值、基本權利相悖，或威脅民眾生命和基本權利，一律禁用。例如，在中國以大數據和監控為人民行為打分數的「社會信用評分系統」，就被歐盟AI法案禁止。

對於高風險的AI應用技術，引進前即課以嚴格義務，包括適當的風險評估、減災系統、例行活動紀錄、人為監督與網路安全等要求，被列入此等級的AI技術包括自動駕駛汽車、醫療設備、貸款決策支援系統、教育評分及遠端生物辨識系統。

有限風險的AI應用技術，因為對公民的風險較小且容易控制，法案僅設立「透明性要求」，即企業負有告知義務，讓使用者明確知道正與機器互動，可決定互動是否繼續。

美國是目前大多數先進AI系統的建造與研發商，美國大型科技企業將成為AI法案主要適用對象。中國企業也必須遵守嚴格的數據隱私與安全標準，高風險AI系統將被要求提供詳細資訊數據，例如抖音透過「演算法」分析用戶行為及偏好，可能受到嚴密監管。

如果企業違反歐盟AI法案，最高可能被處以3500萬歐元(約3685萬美元)或全球年營業額7%的罰款。

歐盟執委會今年2月成立的AI辦公室，將負責該法案的監管事宜。法案給予企業過渡期，使其系統合乎法規，大部分條款要到2026年才會正式上路。

美歐英公約 強調人權民主

除了AI法案，美國、歐盟、英國還簽署全球第一份針對人工智慧的公約，標榜具法律效力。這項由歐洲理事會發起的AI公約，強調人權與民主價值。

歐洲理事會於2022年設立AI委員會，起草並協商相關條文。經46個理事會成員國與美、英、日等11個非成員國的討論，於今年5月通過，9月5日開放參與協商國家簽署。

簽約國可選擇通過公約，或採取行政等方式實施公約。不過，非營利法律基金會歐洲中心的專家法努奇認為，公約中原則與義務過於空泛，恐產生法律確定性與執行爭議。

與AI法案不同，AI公約旨在保障受AI系統影響者的人權，避免AI侵蝕歐洲傳統法治價值。

對於歐洲這些動作，馬克宏說，相較於北京模式是由政府管理的創新模式，美國模式是由私人管理，歐洲模式將是結合公共與私人的中庸之道，是更理想的第三條路。(江昱蓁)