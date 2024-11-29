日冷血夫婦奪產 毒殺父母手足 4歲「不可愛」女兒也受害

日本東京4歲女孩疑被餵食工業用防凍劑原料及治療精神藥物死亡，警方以殺人罪嫌逮捕她的父母細谷健一（左）與細谷志保。（取材自X平台）

日本 東京一對夫婦早前因涉嫌毒殺男方父親、胞姊和4歲女兒被捕，隨著警方調查，發現男方母親之死也有疑點，兩人再次被捕。據了解，兩人被指在食物內混入毒物先後殺害眾人，其中殺害男方父母和姊姊疑涉為了奪取父親公司經營權及遺產。

綜合媒體報導，現年43歲的男嫌犯細谷健一和38歲女嫌犯細谷志保，最初被懷疑去年3月以化學品乙二醇毒殺當時只有4歲的次女美輝。當時健一在通報119時說，女兒在自家客廳倒下，經法醫解剖後確定，美輝的死因是中毒，並從體內驗出精神用藥「奧氮平」及做為防凍劑、溶劑的乙二醇。

由於僅4歲的女孩不可能需要精神用藥，乙二醇也是工業原料，警方開始依殺人罪方向偵辦。鑑定毛髮後推測，美輝生前服用奧氮平有一段時間，不可能是誤食，被父母餵食的可能性高。而美輝平日很少洗澡，幼稚園與保育園時常轉學，明顯遭虐待，兩人的通訊紀錄也曾提到這個女兒「不可愛」。

然而隨著案子愈挖愈深，警方發現驚人內幕。半年內男方家人一一離奇死亡，且可能都與乙二醇有關。

當地傳媒報導，警方發現健一的母親、胞姊、父親相繼於2018年1月、4月和6月死亡，經追查後發現細谷夫婦曾多次購入乙二醇，兩人的手機通訊紀錄亦顯示他們長期將乙二醇混入食物中讓家人食用，最終導致死亡。

據了解，健一的父親細谷勇生前經營皮革生意，由妻子和女兒管帳，但健一夫婦涉嫌挪用公司資金，雙方曾多次發生爭執，懷疑是行兇動機。檢調將以殺人罪起訴細谷夫婦，但兩人接受調查時始終沉默，不肯認罪。