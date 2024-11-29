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印度外送平台徵辦公室主任 上工先付2.4萬元 1.8萬人搶破頭

編譯陳律安／綜合外電
Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。（路透）
Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。（路透）

印度美食外送平台Zomato執行長高約爾在社群媒體上招攬辦公室主任，卻引發軒然大波，原因是這項職務有兩項附帶條件：首先，第一年不支薪、其次是，錄取者需支付200萬盧比（約2.4萬美元）才能上任。

CNN報導，印度網友對此立刻炸鍋，製作了許多梗圖、以及諧仿的作品，大肆嘲弄一番。一名網友說，高約爾根本就是想擢升原本就有一定地位的人士；另名網友說：「一份工作本應協助你支付帳單，讓餐桌上有食物，你不能要求人們免費工作。」

高約爾說，這筆費用會捐給他旗下的非政府組織「餵養印度」，他也說，相較於上管理課程，這項職缺有如速成班，最終能帶來十倍多的收入。

不過，高約爾隨後又說，支付費用的要求是一項花招，比較像是在過濾閒雜人等，「以找到真能珍惜這份工作的人選」。

高約爾的貼文已成功引發廣大迴響，在職缺關閉前，短短24小時內吸引1.8萬多名求職者。

印度經濟學家鮑密克說，這種做法可能立即排除有才華的人選，「儘管對工作展現熱情值得讚賞，但是否具備財務優勢，決定一個人是否有餘裕可追求這樣的『熱情』，例如，打高爾夫球就是一項昂貴的嗜好」。

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