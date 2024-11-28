人造彌賽亞 瑞士用「AI耶穌」精通100種語言聽信徒懺悔

瑞士教堂提供AI耶穌告解服務，讓信徒不用面對真人告解；示意圖。（圖／123RF）

AI 大軍逐漸取代人類，現在就連教堂告解也不例外，瑞士盧塞恩一間教堂近期推出「AI耶穌」服務，信徒可以對靠AI運作的耶穌告解，而且這個「耶穌」還會一百多種語言，引發網友熱議。

據「紐約郵報」(New York Post)報導，盧塞恩的聖彼得教堂推出的這項「AI耶穌」告解服務，是使用AI全息投影「耶穌」，讓天主教信徒能對「衪」告解。這個裝置名叫「機械中的上帝」(Deus in Machina)，信徒一樣進入告解亭內告解，只是對面坐著的不是真人，而是投影在告解窗上的耶穌。

信徒在使用前必須先同意使用風險，同意後告解窗上便會出現耶穌的影像，「衪」會同步以AI解讀信徒的語言，並生成相對應的答案，動畫的臉部也會隨著回答出現不同的表情，做出簡單的回應。

該AI系統由盧塞恩應用科技與藝術大學的電腦科學家與神學家聯手打造，程式中融合了新約經文與線上宗教資料。AI耶穌不只富含神學知識，還會超過100多種語言，能與世界各地的信徒交流。

這項服務從今年8月開始，一直到10月結束。不少信徒體驗後認為AI耶穌真的給了自己不錯的建議，有信徒表示，自己詢問AI耶穌該如何打破暴力循環，而AI耶穌也很有智慧地回答：「要透過祈禱而非報復。」

不過並非所有人都接受這種創新的告解模式。有些人認為這只是教堂的「噱頭」，也有人直言這樣的服務根本不尊重上帝。

盧塞恩大學的神學與倫理學教授基爾施萊格(Peter Kirchschläger)則表示負面看法，並批評機器人沒有道德意識，並說身為人類，這就是人依然超越機器的原因，而告解等事仍應該由人類完成。