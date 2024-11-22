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現值7.9億 英男誤丟8000枚比特幣硬碟 告掩埋場不給挖

編譯梁采蘩／即時報導
一名英國工程師豪爾斯宣稱，他一顆存有8000枚比特幣的硬碟遺失。（路透／Alamy）
一名英國工程師豪爾斯宣稱，他一顆存有8000枚比特幣的硬碟遺失。（路透／Alamy）

比特幣逼近10萬美元大關，看在英國威爾斯一名比特幣礦工眼裡可能更加捶心肝。他宣稱11年前擁有一個存了8000枚比特幣的硬碟被人誤丟。這些比特幣現值約6.24億英鎊（約7.88億美元）。多年來他請求當局准許開挖垃圾掩埋場好尋回硬碟，但都被拒絕。如今他透露打算訴諸「最後手段」。

「財富」（Fortune）雜誌網站報導，住在威爾斯紐波特（Newport）的系統工程師豪爾斯（James Howells）準備狀告當地市議會，若不允許他開挖掩埋場找回自己的財產，就得賠償硬碟的價值損失。

39歲的豪爾斯表示，他於2009年自行挖掘這些比特幣，當時正值金融危機後，他對加密貨幣的世界產生興趣。他把這些比特幣存在電腦硬碟的私人金鑰內，後來更新電腦時將硬碟收進抽屜。

豪爾斯（右二）與BBC汽車節目Top Gear主持人哈蒙德（左二）合影。（路透／...
豪爾斯（右二）與BBC汽車節目Top Gear主持人哈蒙德（左二）合影。（路透／Fortune）

2013年，豪爾斯將硬碟裝進黑色塑膠袋，被他的前伴侶誤當成垃圾，丟到一個大型垃圾箱中。

美國總統當選人川普將放寬幣圈監管的傳聞，近日刺激比特幣價格屢創新高。英國廣播公司日前報導豪爾斯的消息，當時估計他的比特幣價值約5億英鎊，如今過三天又增加1億多英鎊，可見漲勢有多凶猛。

「這個問題永遠不會消失，這將始終是一場尋寶之旅，」豪爾斯接受「財富」電話訪問時表示，「這筆財富每天都在增值，這種情況不會停止」。

豪爾斯渴望找回硬碟，起先甚至提出願將硬碟價值的25%分給紐波特市議會，用於社區計畫。他稱議會已拒絕他的請求大約十次。

因此豪爾斯現在決定硬起來，將願意分給市議會的額度降到10%，並稱若得不到開挖許可，將提告全額求償。

他表示：「如果是在2013年回收那個硬碟會容易得多，當時上面只有大約3到4個月的垃圾層。其次，如果紐波特市議會當時與我合作，他們本可學到所有關於比特幣、加密幣和區塊鏈技術的知識，而他們現在可能早已富有。」

紐波特市議會發言人向「財富」表示：「市議會多次告訴豪爾斯先生，根據我們的環境許可，無法進行挖掘，且此類工作會對周邊地區造成巨大的負面環境影響...豪爾斯的主張毫無根據，市議會將全力抗辯。」

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