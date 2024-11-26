汙染世界遺產？ 馬丘比丘遊客亂灑骨灰 秘魯1手段嚴禁

遊客在馬丘比丘坡地灑骨灰，向先人告別。（取材自Ｘ平台）

日前一名旅客在秘魯馬丘比丘(Machu Picchu)的遺址上撒骨灰，影片在社交媒體上迅速發酵，引起公憤，不少網友紛紛撻伐這名遊客的魯莽行徑。秘魯當局表示，他們將增設監視器，加強安全管制措施。

中央社引述法新社報導，日前Tiktok一段未註明日期的影片，讓秘魯公民怒不可遏，影片中可見一名女遊客在馬丘比丘狂撒骨灰，並對著遠方鞠躬，事後還轉身與同行友人相擁。但這個看似是「充滿愛的告別」舉動卻惹怒全球網友，影片曝光就引起網上一片撻伐，不少網友抨擊：「這不算是汙染嗎？」「在馬丘比丘這樣的世界珍寶，為什麼要這麼做？」「我想沒有人喜歡踩過死者的骨灰」，還有人則痛斥旅行社，要求究責。

這段30秒影片原先是在一家秘魯旅行社的Tiktok帳號@IncaGoExpeditions發布，事件發酵後，影片已被刪除。

馬丘比丘考古公園負責人麥迪納(Cesar Medina)表示，官員將雇用更多警衛並安裝更多監視器。他說，當地法律並未禁止公共場合撒骨灰，但基於衛生理由，往後馬丘比丘將會禁止。

然而，有的網友則認為骨灰可以作為肥料，對譴責聲浪不以為然，不過部分網友則指出，雖然單一事件的影響可能有限，但如果這種行為被模仿，長此以往，馬丘比丘這片神聖的土地將不再純淨：「如果每個人都仿效，馬丘比丘就會變成灰色，而不是綠色」「萬一有人這麼做，每個人都會跟著做。如果不加以控制，將出現一大堆骨灰」，並強調為保護考古遺址的完整性，嚴禁遊客隨意丟棄物品。

另據媒體報導，秘魯文化部已著手調查涉嫌在馬丘比丘散播骨灰的女子身分，並將釐清旅行社在事件中扮演的角色，將追究旅行社的法律責任。庫斯科(Cusco)當局聘請的律師歐勒岡強烈質疑，這段影片是否為旅行社刻意營造的噱頭，呼籲所有訪客和旅遊業者都應尊重馬丘比丘的歷史和文化價值，要求相關單位嚴格執法，對涉案人員給予最嚴厲的懲罰。