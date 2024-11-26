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馬來文呢？ 逛商場頻見中文招牌 大馬前首相：好像到中國

中央社吉隆坡專電
馬來西亞前首相馬哈地日前發表商場只見中文招牌言論後，遭他人質疑，他隨即在臉書上傳照片，證明自己所言非假。（取材自臉書）
馬來西亞前首相馬哈地日前發表商場只見中文招牌言論後，遭他人質疑，他隨即在臉書上傳照片，證明自己所言非假。（取材自臉書）

大馬前首相馬哈地(Mahathir Mohamad)批評吉隆坡商場只見中文招牌，透過社群媒體上傳照片佐證所言非虛。不過，他的臉書貼文與照片遭到網友熱議或批評，其中一張照片顯示的是有台灣字樣招牌的餐館。

今年99歲的馬哈地(Mahathir Mohamad)日前在社群發文表示，吉隆坡的購物中心很棒，新建的商場更是精彩，比英國倫敦或日本東京的購物中心更大更好，但前幾天去了一個新購物中心，突然意識到「所有招牌都是中文，並附有英文翻譯」，完全沒有馬來文，覺得自己好像到了中國。

馬哈地接續上傳3張照片說明實際看到的現況，照片顯示販售中餐的中文與英文招牌，其中一間餐館販售包子，其中還有一家是有台灣字樣招牌的餐館。

馬哈迪於上周在吉隆坡柏威年廣場逛街時，觀察到的中文招牌。（取材自臉書）
馬哈迪於上周在吉隆坡柏威年廣場逛街時，觀察到的中文招牌。（取材自臉書）

不過，部分網友對馬哈地作法不以為然，認為如果非清真食物用馬來文標示，馬哈地或伊斯蘭黨支持者也會質疑為什麼要在非清真食物上標註馬來文。

另外，網友留言說，根據馬哈地邏輯，所有馬來西亞的商業標誌必須使用馬來文字當成主要語言，這些文字字體應比其他語言文字要大，華人經營餐館的中文的字體應比馬來文字小，印度人經營的餐館也要比照辦理，淡米爾文字體要比馬來文字小。

馬來西亞前首相馬哈地（中）。（ 歐新社）
馬來西亞前首相馬哈地（中）。（ 歐新社）

大馬去年12月起施行對中國免簽，免簽證待遇將施行至2026年底，大批中國遊客湧入，吉隆坡鬧區有許多新開設的中式火鍋店等商家或小型商場，吸引中國人入內消費購物，商家外招牌許多是中文簡體字。

馬哈地去年迄今多次進入國家心臟中心接受治療。他是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相，迄今仍積極活躍社群媒體發表評論。

馬來西亞前首相馬哈地日前發表商場只見中文招牌言論後，遭他人質疑，他隨即在臉書上傳...
馬來西亞前首相馬哈地日前發表商場只見中文招牌言論後，遭他人質疑，他隨即在臉書上傳照片，回應網友對「中文招牌商場」的質疑。（取材自臉書）

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